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يوفنتوس بالحجر الصحي ومنع نابولي من السفر لمواجهته.. كورونا يضرب الدوري الإيطالي

فريق يوفنتوس قبل مباراته الأسبوع الماضي أمام روما (غيتي)
فريق يوفنتوس قبل مباراته الأسبوع الماضي أمام روما (غيتي)
3/10/2020

أعلن نادي يوفنتوس حامل لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم اليوم السبت أن الفريق بالكامل يخضع للعزل عقب إصابة اثنين من أعضاء الفريق المعاون بفيروس كورونا.

وأكد يوفنتوس، الذي من المقرر أن يستضيف نابولي غدا الأحد، أن المصابين ليسا بين "اللاعبين أو أعضاء الجهازين الفني والطبي".

وقال النادي في بيان "سيسمح هذا الإجراء لجميع الأعضاء الذين جاءت نتيجتهم سلبية بالتحكم في ضوابط إجراء التدريبات والاستعداد للمباريات كالمعتاد، لكن لن يُسمح لهم بالاتصال خارج المجموعة".

وأضاف "النادي على تواصل دائم مع الجهات الصحية المختصة".

وذكرت وكالات أنباء إيطالية أن السلطات الصحية المحلية منعت نابولي من السفر إلى تورينو بسبب إمكانية تفشي فيروس كورونا في الفريق.

ولم يصدر تعليق فوري من نابولي على الأمر، لكن أثيرت تكهنات اليوم السبت حول تأجيل مباراة نابولي مع يوفنتوس بالدوري الإيطالي بسبب منع الأول من السفر.

وقال نابولي أمس الجمعة إن نتيجة اختبار لاعب الوسط البولندي بيوتر غيلينسكي وأحد أعضاء الجهاز الفني جاءت إيجابية للفيروس، كما أعلن اليوم إصابة لاعبه إليف إلماس بكورونا أيضا، وذلك بعد 5 أيام من استضافة جنوى الذي تعرض لسلسلة من الإصابات.

وكشف جنوى أمس، الذي تأجلت مباراته على أرضه أمام تورينو اليوم، الجمعة عن إصابة لاعبين اثنين آخرين وأحد أعضاء الفريق المعاون ليرتفع العدد الإجمالي إلى 19 مصابا الأسبوع الماضي.

المصدر : رويترز

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