يوفنتوس بالحجر الصحي ومنع نابولي من السفر لمواجهته.. كورونا يضرب الدوري الإيطالي

أسفرت قرعة مباريات دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا عن مواجهات مثيرة، بعد أن أوقعت فرقا كبيرة في المجموعة نفسها.
أعلن نادي يوفنتوس حامل لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم اليوم السبت أن الفريق بالكامل يخضع للعزل عقب إصابة اثنين من أعضاء الفريق المعاون بفيروس كورونا.
وأكد يوفنتوس، الذي من المقرر أن يستضيف نابولي غدا الأحد، أن المصابين ليسا بين "اللاعبين أو أعضاء الجهازين الفني والطبي".
وقال النادي في بيان "سيسمح هذا الإجراء لجميع الأعضاء الذين جاءت نتيجتهم سلبية بالتحكم في ضوابط إجراء التدريبات والاستعداد للمباريات كالمعتاد، لكن لن يُسمح لهم بالاتصال خارج المجموعة".
وأضاف "النادي على تواصل دائم مع الجهات الصحية المختصة".
بيان| عزل احترازي للفريق
المزيد من التفاصيل : https://t.co/OQkIEDvDw4 pic.twitter.com/EvjgLpJpUb
— JuventusFC (@Juventusfcar) October 3, 2020
وذكرت وكالات أنباء إيطالية أن السلطات الصحية المحلية منعت نابولي من السفر إلى تورينو بسبب إمكانية تفشي فيروس كورونا في الفريق.
ولم يصدر تعليق فوري من نابولي على الأمر، لكن أثيرت تكهنات اليوم السبت حول تأجيل مباراة نابولي مع يوفنتوس بالدوري الإيطالي بسبب منع الأول من السفر.
وقال نابولي أمس الجمعة إن نتيجة اختبار لاعب الوسط البولندي بيوتر غيلينسكي وأحد أعضاء الجهاز الفني جاءت إيجابية للفيروس، كما أعلن اليوم إصابة لاعبه إليف إلماس بكورونا أيضا، وذلك بعد 5 أيام من استضافة جنوى الذي تعرض لسلسلة من الإصابات.
Durante l’elaborazione degli ultimi 4 tamponi, è risultato positivo al Covid-19 il calciatore Elif Elmas.
— Official SSC Napoli (@sscnapoli) October 3, 2020
وكشف جنوى أمس، الذي تأجلت مباراته على أرضه أمام تورينو اليوم، الجمعة عن إصابة لاعبين اثنين آخرين وأحد أعضاء الفريق المعاون ليرتفع العدد الإجمالي إلى 19 مصابا الأسبوع الماضي.