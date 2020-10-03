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يمتلك مبابي ونيمار الأغلى بالعالم ويشكو.. مدير الكرة بسان جيرمان يوبخ توخيل

مبابي (يمين) ونيمار الأغلى في العالم من حيث القيمة السوقية (غيتي)
مبابي (يمين) ونيمار الأغلى في العالم من حيث القيمة السوقية (غيتي)
3/10/2020

وجه ليوناردو مدير الكرة في نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم توبيخا إلى مدربه الألماني توماس توخيل بعد أن دعا بشكل علني إلى تحقيق تحسينات في الفريق.

وقال ليوناردو مساء أمس الجمعة عقب فوز سان جيرمان على أنجيه 6-1 في الجولة السادسة من الدوري الفرنسي "نحن حقا لم نحب ذلك، إذا كان هناك شخص لا يشعر بالسعادة لكنه قرر البقاء فإن عليه تقبل سياسة النادي والقواعد الداخلية له".

والموسم الماضي، حقق سان جيرمان 3 ألقاب محلية، ووصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، قبل أن يخسر أمام بايرن ميونيخ الألماني.

ورغم ذلك فإن توخيل طالب بشكل متكرر بإبرام صفقات جديدة، لكن ليوناردو قال إن أزمة جائحة كورونا جعلت الأمور صعبة من الناحية المالية.

وقال لاعب المنتخب البرازيلي السابق "نحن نعيش في وضع صعب، ليس فقط في كرة القدم"، مضيفا أن النادي سجل خسائر بنحو 100 مليون يورو بسبب كورونا.

وتابع ليوناردو "كي تبقى في هذا النادي عليك أن تكون مستعدا للمعاناة من أجله وللتضحية بنفسك حتى عندما نمر بأوقات عصيبة".

ولم يكشف ليوناردو عما إذا كان النادي سيفرض عقوبة على توخيل الذي يستمر عقده مع سان جيرمان حتى نهاية الموسم، واكتفى بقول "سنبحث داخليا ما سنقوم به".

وتعاقد سان جيرمان فقط مع الظهير الأيمن أليساندرو فلورينزي والحارس البديل ألكسندر لوتيليه، فيما رحل عن الفريق إدينسون كافاني وتياجو سيلفا وتوماس مونييه وتانجي كواسي وإريك مكسيم تشوبو-موتينغ.

وتمسك الفريق ببقاء الثلاثي المتميز، كيليان مبابي ونيمار وأنخيل دي ماريا، حيث يعد الأول والثاني الأغلى في العالم من حيث القيمة السوقية للاعبين.

وقال ليوناردو "لا أقول إن الفريق ضعيف، فنحن نتحدث عن فريق رائع".

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية

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