آينتراخت يقفز لصدارة البوندسليغا وهالاند يقود دورتموند للمركز الثاني

قفز فريق آينتراخت فرانكفورت لصدارة جدول ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم مؤقتا بفوزه على ضيفه هوفنهايم 2-1 اليوم السبت في الجولة الثالثة، كما تقدم بوروسيا دورتموند للمركز الثاني بعد فوزه الكبير على ضيفه فرايبورغ 4-صفر.

ورفع آينتراخت رصيده إلى 7 نقاط في الصدارة بفارق نقطة واحدة عن دورتموند.

تقدم أندريج كراماريتش بهدف لهوفنهايم في الدقيقة 18 ليتصدر قائمة الهدافين برصيد 6 أهداف.

وانتفض آينتراخت في الشوط الثاني، مستغلا التراجع الدفاعي لمنافسه ليسجل هدفين متتاليين لدايتشي كامادا وباس دوست في الدقيقتين 54 و71.

في حين قاد النجم النرويجي المتألق إيرلينغ هالاند فريقه بوروسيا دورتموند لفوز كبير على فرايبورغ برباعية سجل منها هدفين في الدقيقتين 31 و66.

بينما سجل إيمري تشان الهدف الثاني في الدقيقة 47 وفيليكس باسلاك الهدف الرابع في الدقيقة 90.