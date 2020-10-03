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ليدز يواصل عروضه القوية في البريميرليغ بتعادل ثمين مع مانشستر سيتي

رودريغو (يمين) يحتفل بهدف التعادل لليدز مع زميليه (غيتي)
رودريغو (يمين) يحتفل بهدف التعادل لليدز مع زميليه (غيتي)
3/10/2020

واصل فريق ليدز يونايتد الصاعد حديثا للبريميرليغ عروضه القوية، وتعادل مع ضيفه مانشستر سيتي 1-1 اليوم السبت، في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم مانشستر سيتي بهدف سجله رحيم سترلينغ في الدقيقة 17، وتعادل رودريغو لفريق ليدز يونايتد في الدقيقة 59.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 4 نقاط في المركز العاشر، حصدها من الفوز في مباراة والتعادل في مثلها والخسارة أمام ليستر سيتي، علما بأن له مباراة مؤجلة.

في المقابل، رفع ليدز يونايتد رصيده إلى 7 نقاط في المركز الخامس، جمعها بعد الفوز بمباراتين والتعادل في واحدة والخسارة أمام حامل اللقب ليفربول.

ويشكك أداء ونتائج سيتي بقدرته في المنافسة على اللقب هذا الموسم.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية

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