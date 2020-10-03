سان جيرمان يكتسح أنجيه بسداسية ويقفز للمركز الثاني بالدوري الفرنسي

استهل باريس سان جيرمان الجولة السادسة من الدوري الفرنسي لكرة القدم بفوز كبير على ضيفه أنجيه 6-1 يوم الجمعة ليسجل فوزه الرابع على التوالي بعد هزيمتين ويقفز من المركز السابع إلى وصافة جدول الترتيب.

وتألق النجم البرازيلي نيمار وسجل هدفين لسان جيرمان في الدقيقتين 36 و47.

وأكمل أهداف بطل الدوري الفرنسي كل من أليساندرو فلورينزي في الدقيقة 7، وجوليان دراكسلر في الدقيقة 57، وإدريسا غاي في الدقيقة 71، وكيليان مبابي في الدقيقة 84.

في حين سجل هدف أنجيه الوحيد إسماعيل تراوري في الدقيقة 52.

ورفع سان جيرمان رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة واحدة عن رين المتصدر ولم يلعب بعد في الجولة السادسة.

وتوقف رصيد أنجيه عند 9 نقاط ليظل في المركز الثامن الذي قد يتراجع عنه بعد ختام مباريات الجولة.