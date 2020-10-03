زيدان يتحدث عن ضم عوار وإصابات هازارد وتقدم أعمار بعض نجوم ريال مدريد

وضع مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان النقاط فوق الحروف بالنسبة للعديد من النقاط خلال المؤتمر الصحفي لمباراة فريقه مع ليفانتي بالليغا، حيث تحدث عن إمكانية التعاقد مع نجم ليون الفرنسي حسام عوار، وكثرة الإصابات بالفريق، خاصة حالة هازارد، وتقدم أعمار بعض نجوم الملكي.

وتقام مباراة ريال مدريد مع ليفانتي بالجولة الخامسة من الدوري الإسباني لكرة القدم غدا الأحد على ملعب لا سيراميكا، في ظل نقص عددي للملكي الذي يعاني العديد من الإصابات.

🗣️💬 "زيدان: نعلم أننا نواجه منافسا صعبا، ولكننا جاهزون لتقديم أداء جيد خلال المباراة." #هلا_مدريد | #RMLiga pic.twitter.com/GtGtns4byx — Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) October 3, 2020

وقال المدرب الفرنسي ردا على سؤال عن إمكانية ضم مواطنه عوار "إنه لاعب رائع، ولا أشك في ذلك، ربما يلعب لريال مدريد في يوم من الأيام، لكن في الوقت الحالي لدينا هذا الفريق، وسنعتمد على اللاعبين الموجودين فقط".

وتحدث زيدان عما إذا كان قلقا بشأن قائمة الإصابات المتزايدة، مع غياب الظهيرين الأيمن داني كارفاخال وألفارو أودريوزولا، حيث قال إنه ليس قلقا بشأن الإصابات ولكنه حزين للاعبين المصابين، وسيعتمد على باقي اللاعبين الموجودين لديه.

📋 إليكم قائمة الفريق لمباراتنا ضد ليبانتي!

🆚 @LevanteUDen ما توقعاتكم لتشكيلة الغد؟#هلا_مدريد pic.twitter.com/cJa4I3GHqu — Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) October 3, 2020

كما تطرق إلى الحديث عن الإصابات المتكررة للنجم البلجيكي هازارد الذي يخشى عليه من مصير غاريث بيل، فقال إنه يتعامل بإيجابية في كل شيء، مؤكدا أن إصابة هازارد عضلية نتيجة لجهده الكبير في التدريبات للعودة للملعب بشكل سريع.

واستنكر زيدان تشكيك البعض في قدرة لاعبيه الكبار مثل القائد سيرجيو راموس وتوني كروس ولوكا مودريتش بسبب تقدمهم في العمر، وقال إنهم في الثلاثينيات ويمكنهم العطاء 6 سنوات، لأن الأمر لا يرتبط بالعمر فقط.