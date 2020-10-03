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خاميس رودريغيز يواصل التألق ويقود إيفرتون للفوز الرابع على التوالي وصدارة البريميرليغ

رودريغيز يشير بيده إلى تسجيله هدفين لإيفرتون (غيتي)
رودريغيز يشير بيده إلى تسجيله هدفين لإيفرتون (غيتي)
3/10/2020

حقق فريق إيفرتون انتصاره الرابع على التوالي بعد فوزه على ضيفه برايتون 4-2 اليوم السبت، بالجولة الرابعة للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وواصل الكولومبي خاميس رودريغيز تألقه بتسجيله هدفين.

تقدم إيفرتون بهدف أحرزه دومينيك ليوين في الدقيقة 16، ثم عادل برايتون النتيجة عند الدقيقة 41 عبر المهاجم الفرنسي نيل موباي.

وأضاف المدافع الكولومبي ياري مينا الهدف الثاني لإيفرتون، في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

وتمكن الكولومبي الآخر رودريغيز من تأكيد فوز إيفرتون بتسجيله هدفين متتاليين في الدقيقتين 52 و70، ليرفع رصيده في 4 مباريات إلى 3 أهداف، في بداية رائعة له منذ انتقاله للبريميرليغ مؤخرا من ريال مدريد الإسباني.

وقلص المالي يفيس بيسوما النتيجة لبرايتون، بتسجيله هدفا شرفيا في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

وبهذا الفوز، واصل إيفرتون انطلاقته القوية محققا فوزه الرابع على التوالي، في صدارة جدول الترتيب برصيد 12 نقطة، فيما تجمد رصيد برايتون عند 3 نقاط في المركز الـ14.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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