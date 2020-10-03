تشلسي يستعيد توازنه بفوز كبير على كريستال بالاس

استعاد تشلسي مذاق الانتصارات من جديد وتغلب على ضيفه كريستال بالاس 4-صفر، اليوم السبت في افتتاح الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

واستعاد تشلسي توازنه مجددا بعد تعادله الصعب مع ويست بروميتش ألبيون 3-3 في مباراته الماضية بالدوري، كما نفض غبار الهزيمة أمام توتنهام بضربات الترجيح يوم الثلاثاء الماضي في الدور ثمن النهائي بكأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

الفوز رفع رصيد تشلسي إلى 7 نقاط في المركز الرابع، بينما تجمّد رصيد كريستال بالاس عند 6 نقاط في المركز الثامن.

وانتهى الشوط الأول للمباراة بالتعادل السلبي، ثم أمطر تشلسي شباك كريستال بالاس برباعية في الشوط الثاني سجلها بنجامين تشايلويل وكورت زوما وجورجينهو (هدفان من ضربتي جزاء) في الدقائق 50 و66 و78 و82.