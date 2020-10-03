شاهد.. برسبوليس الإيراني يتأهل لنهائي أبطال آسيا على حساب النصر السعودي

كشفت اللجنة العليا للمشاريع والإرث المسؤولة عن استعدادات قطر لاستضافة كأس العالم 2022 لكرة القدم عن 10 معلومات مثيرة للإعجاب عن ملاعب المونديال الذي يقام بمنطقة الشرق الأوسط للمرة الأولى في تاريخه.
تأهل فريق برسبوليس الإيراني لنهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم، بعد فوزه على النصر السعودي 5-3 بركلات الترجيح، في مباراة الدور نصف النهائي التي أقيمت بالعاصمة القطرية الدوحة.
واحتكم الفريقان لركلات الترجيح بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة التي أقيمت على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد القطري بالتعادل 1-1.
فيديو : ركلات الترجيح المباراة : #النصر السعودي (3) 1 – 1 (5) #بيرسيبوليس الإيراني في نصف نهائي #دوري_أبطال_آسيا pic.twitter.com/2Zg5ii67tr
— قنوات الكاس (@alkasschannel) October 3, 2020
بدأ النصر بالتسجيل من ضربة جزاء سددها بثقة المهاجم المغربي عبد الرازق حمد الله في الدقيقة 36، وأدرك مهدي عبدي قرة التعادل لبرسبوليس بضربة رأس في الدقيقة 42.
فيديو : أهداف المباراة : #النصر السعودي 1 – 1 #بيرسيبوليس الإيراني واللجوء إلى ركلات الترجيح في نصف نهائي #دوري_أبطال_آسيا pic.twitter.com/rgRYUbkixp
— قنوات الكاس (@alkasschannel) October 3, 2020
وفشل النصر في استغلال النقص العددي لبرسبوليس بعد طرد لاعبه إحسان بهلوان لحصوله على الإنذار الثاني بالمباراة في الدقيقة 104 من الشوط الإضافي الأول.
الدقيقة 104 | #بيرسيبوليس الإيراني يكمل اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد احسان بهلفان لنيله الإنذار الثاني#دوري_أبطال_آسيا #النصر_بيرسبوليس #ACL2020 pic.twitter.com/74n8Wzx2LU
— قنوات الكاس (@alkasschannel) October 3, 2020
واستضافت قطر منافسات بطولة دوري أبطال غرب آسيا بنظام الدورة المجمعة، التي انطلقت في 14 سبتمبر/أيلول الجاري، واختتمت اليوم السبت، بموجب قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بسبب جائحة فيروس كورونا.
#دوري_أبطال_آسيا | بشار رسن لاعب #بيرسيبوليس الإيراني: سعيد بالتأهل إلى المباراة النهائية وفريقين فقط يستطيعون اخراجنا من البطولة هما #السد القطري و #الهلال السعودي #النصر_بيرسبوليس #ACL2020 pic.twitter.com/RzCDmtgmbw
— قنوات الكاس (@alkasschannel) October 3, 2020
فيديو | في الدقيقة 47 .. العارضة تمنع حمد الله من تسجيل الهدف الثاني لنادي #النصر السعودي أمام #بيرسيبوليس الإيراني في نصف نهائي #دوري_أبطال_آسيا pic.twitter.com/237al8xquH
— قنوات الكاس (@alkasschannel) October 3, 2020