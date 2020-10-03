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شاهد.. برسبوليس الإيراني يتأهل لنهائي أبطال آسيا على حساب النصر السعودي

حمد الله سجل هدف النصر من ركلة جزاء لكنه لم يسدد في ركلات الترجيح (قناة الكأس)
حمد الله سجل هدف النصر من ركلة جزاء لكنه لم يسدد في ركلات الترجيح (قناة الكأس)
3/10/2020

تأهل فريق برسبوليس الإيراني لنهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم، بعد فوزه على النصر السعودي 5-3 بركلات الترجيح، في مباراة الدور نصف النهائي التي أقيمت بالعاصمة القطرية الدوحة.

واحتكم الفريقان لركلات الترجيح بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة التي أقيمت على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد القطري بالتعادل 1-1.

بدأ النصر بالتسجيل من ضربة جزاء سددها بثقة المهاجم المغربي عبد الرازق حمد الله في الدقيقة 36، وأدرك مهدي عبدي قرة التعادل لبرسبوليس بضربة رأس في الدقيقة 42.

وفشل النصر في استغلال النقص العددي لبرسبوليس بعد طرد لاعبه إحسان بهلوان لحصوله على الإنذار الثاني بالمباراة في الدقيقة 104 من الشوط الإضافي الأول.

واستضافت قطر منافسات بطولة دوري أبطال غرب آسيا بنظام الدورة المجمعة، التي انطلقت في 14 سبتمبر/أيلول الجاري، واختتمت اليوم السبت، بموجب قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بسبب جائحة فيروس كورونا.

المصدر : الجزيرة

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