شاهد.. برسبوليس الإيراني يتأهل لنهائي أبطال آسيا على حساب النصر السعودي

تأهل فريق برسبوليس الإيراني لنهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم، بعد فوزه على النصر السعودي 5-3 بركلات الترجيح، في مباراة الدور نصف النهائي التي أقيمت بالعاصمة القطرية الدوحة.

واحتكم الفريقان لركلات الترجيح بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة التي أقيمت على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد القطري بالتعادل 1-1.

بدأ النصر بالتسجيل من ضربة جزاء سددها بثقة المهاجم المغربي عبد الرازق حمد الله في الدقيقة 36، وأدرك مهدي عبدي قرة التعادل لبرسبوليس بضربة رأس في الدقيقة 42.

فيديو : أهداف المباراة : #النصر السعودي 1 – 1 #بيرسيبوليس الإيراني واللجوء إلى ركلات الترجيح في نصف نهائي #دوري_أبطال_آسيا pic.twitter.com/rgRYUbkixp — قنوات الكاس (@alkasschannel) October 3, 2020

وفشل النصر في استغلال النقص العددي لبرسبوليس بعد طرد لاعبه إحسان بهلوان لحصوله على الإنذار الثاني بالمباراة في الدقيقة 104 من الشوط الإضافي الأول.

واستضافت قطر منافسات بطولة دوري أبطال غرب آسيا بنظام الدورة المجمعة، التي انطلقت في 14 سبتمبر/أيلول الجاري، واختتمت اليوم السبت، بموجب قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بسبب جائحة فيروس كورونا.