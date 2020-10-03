أتلتيكو مدريد يواصل التراجع وفياريال يتقدم لصدارة الليغا مؤقتا

تقدم فريق فياريال لصدارة الدوري الإسباني لكرة القدم مؤقتا بعد تعادله سلبيا مع مضيفه أتلتيكو مدريد اليوم السبت في الجولة الخامسة من الليغا والتي شهدت تحقيق إيبار الانتصار الأول له بتغلبه على مضيفه بلد الوليد 2-1.

ورفع فياريال رصيده في الصدارة إلى 8 نقاط، مقابل 5 نقاط لأتلتيكو في المركز الـ 10.

كما رفع إيبار رصيده إلى 4 نقاط محتلا المركز الـ 13، بينما تجمد رصيد بلد الوليد عند نقطتين في المركز الـ 19 قبل الأخير.

وافتتح إستيبان بورغوس التسجيل لإيبار من ضربة جزاء في الدقيقة 29، ثم أدرك طوني فيلا سواريز التعادل لبلد الوليد في الدقيقة 37.

وأهدر سيرجيو غوارديولا نافارو فرصة التسجيل لبلد الوليد من ضربة جزاء في الدقيقة 48.

وتلقى إيبار صدمة عندما طرد لاعبه بابا كولي ديوب في الدقيقة 73 لحصوله على الإنذار الثاني، لكن الفريق تمسك بالفوز وحسم المباراة لصالحه في الثواني الأخيرة بهدف أحرزه كيفين رودريغيز.