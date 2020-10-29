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بالفيديو.. ميسي يسجل رقما قياسيا بدوري الأبطال والشباب يهيمنون على ترشيحات الأفضل

ميسي سجل الهدف الثاني بمرمى يوفنتوس وصنع الأول (غيتي)
ميسي سجل الهدف الثاني بمرمى يوفنتوس وصنع الأول (غيتي)
29/10/2020

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" (UEFA) أن قائد برشلونة ليونيل ميسي سجل رقما قياسيا بدوري الأبطال أوروبا في مباراة فريقه أمس الأربعاء أمام يوفنتوس.

وقاد ميسي برشلونة للفوز على مضيفه يوفنتوس 2-0، حيث سجل هدفا وصنع آخر على ملعب "أليانز ستاديوم" في تورينو بالجولة الثانية ليتصدر الفريق الكتالوني المجموعة السابعة برصيد 6 نقاط.

وذكر يويفا عبر حسابه الرسمي على تويتر أن ميسي أصبح أول لاعب يسجل 70 هدفا في دور المجموعات بتاريخ دوري أبطال أوروبا.

من ناحية أخرى، هيمن الجيل الجديد من اللاعبين صغار السن على ترشيحات "يويفا" لأفضل هدف ولاعب في الجولة الثانية لدوري الأبطال.

وفتح "يويفا" التصويت لاختيار لاعب الجولة من بين 4 لاعبين مرشحين وهم كالتالي:

دوفان زاباتا (21 عاما) أتلانتا

مويس كين (20 عاما) باريس سان جيرمان

جواو فيليكس (20 عاما) أتلتيكو مدريد

ماركو راشفورد (22 عاما) مانشستر يونايتد

كما طرح التصويت لاختيار هدف الأسبوع من بين الأهداف التي سجلها الرباعي التالي:

جوشوا كيميش (25 عاما) بايرن ميونخ

دوفان زاباتا (21 عاما) أتلانتا

ماركوس تورام (23 عاما) بوروسيا مونشنغلادباخ

توكماك نغوين (27 عاما) فيرينكفاروس الهنغاري

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي

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