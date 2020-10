بالفيديو.. ميسي يسجل رقما قياسيا بدوري الأبطال والشباب يهيمنون على ترشيحات الأفضل

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" (UEFA) أن قائد برشلونة ليونيل ميسي سجل رقما قياسيا بدوري الأبطال أوروبا في مباراة فريقه أمس الأربعاء أمام يوفنتوس.

وقاد ميسي برشلونة للفوز على مضيفه يوفنتوس 2-0، حيث سجل هدفا وصنع آخر على ملعب "أليانز ستاديوم" في تورينو بالجولة الثانية ليتصدر الفريق الكتالوني المجموعة السابعة برصيد 6 نقاط.

I live for the small moments! pic.twitter.com/iW8Gksoync — Messi Tribune (@ApologistMessi) October 29, 2020

وذكر يويفا عبر حسابه الرسمي على تويتر أن ميسي أصبح أول لاعب يسجل 70 هدفا في دور المجموعات بتاريخ دوري أبطال أوروبا.

7⃣0⃣ group stage goals for Leo Messi. No player in history has scored more…#UCL pic.twitter.com/oL5wz2UiKz — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 28, 2020

من ناحية أخرى، هيمن الجيل الجديد من اللاعبين صغار السن على ترشيحات "يويفا" لأفضل هدف ولاعب في الجولة الثانية لدوري الأبطال.

Who gets your vote? 🧐 ⭐ Marcus Rashford

⭐ João Félix

⭐ Duván Zapata

⭐ Moise Kean#UCLPOTW | @FTBSantander — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 28, 2020

وفتح "يويفا" التصويت لاختيار لاعب الجولة من بين 4 لاعبين مرشحين وهم كالتالي:

دوفان زاباتا (21 عاما) أتلانتا

مويس كين (20 عاما) باريس سان جيرمان

جواو فيليكس (20 عاما) أتلتيكو مدريد

ماركو راشفورد (22 عاما) مانشستر يونايتد

كما طرح التصويت لاختيار هدف الأسبوع من بين الأهداف التي سجلها الرباعي التالي:

جوشوا كيميش (25 عاما) بايرن ميونخ

دوفان زاباتا (21 عاما) أتلانتا

ماركوس تورام (23 عاما) بوروسيا مونشنغلادباخ

توكماك نغوين (27 عاما) فيرينكفاروس الهنغاري