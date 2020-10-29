ليفربول وأرسنال يتحديان الإصابات والأزمة الدفاعية.. وإيفرتون يتشبث بصدارة البريميرليغ

بدأت الإصابات والإعياء في ضرب الفرق الإنجليزية، التي تشارك في البطولات الأوروبية هذا الموسم، حيث سيضطر ليفربول للدفع بمدافع شاب عندما يستضيف ويست هام، يوم السبت المقبل، في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، فيما يواجه أرسنال أزمة باختيار التشكيل، الذي سيواجه به مانشستر يونايتد المنتشي بخماسيته في مرمى لايبزغ الألماني.

وقال يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، إن الإصابة التي تعرض لها فابينيو في أوتار الركبة، يوم الثلاثاء الماضي، كانت آخر ما يريده الفريق.

وكان فابينيو لاعب خط الوسط يلعب في مركز قلب الدفاع؛ لسد الفراغ، الذي تركه فيرجيل فان دايك عقب إجرائه جراحة في الركبة، وابتعاده عن الملاعب لفترة طويلة.

وسيفتقد ليفربول أيضا لخدمات جويل ماتيب، في مباراة ويست هام، مما يعني أن كلوب على الأرجح سيدفع بالمدافع الشاب ريس ويليامز (19 عاما) الذي كان الخيار الأول للمدرب عند استبداله لفابينيو أمام ميتييلاند الدنماركي؛ ولكن المدرب الألماني قال إن هناك لاعبين شباب آخرين في دائرة اهتمامه.

الأربعاء | الظهور الأول أوروبيًا ✅

السبت | سجل هدفًا مع فريق 23 عامًا ✅

الثلاثاء | الظهور الأول في آنفيلد أوروبيًا ✅ أسبوع مميز من ريس ويليامز 🔥 pic.twitter.com/biqNnKC8rj — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) October 28, 2020

وأوضح كلوب "بعيدا عن ريس، ما زال لدينا نات فيليبس، وبيلي كوميتيو، إنه يلعب في مركز قلب الدفاع أيضا".

وأضاف "لدينا بدلاء صغار للغاية وليس لديهم خبرة، وفي هذه اللحظة يبدو أن علينا اختيار واحد منهم".

أهداف لا تنسى سجلناها في مرمى وست هام، أيهم الأجمل من وجهة نظركم؟ 🔴🤔 pic.twitter.com/Buw7mKdYoh — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) October 29, 2020

ويشعر أيضا ميكيل أرتيتا، مدرب أرسنال، بالصداع الدفاعي الذي يعاني منه كلوب، حيث إنه أيضا يعاني من قائمة غيابات طويلة في خط الدفاع قبل مواجهة مانشستر يونايتد، يوم الأحد.

وقال أرتيتا إنه تأكد غياب بابلو ماري (إصابة في الكاحل) وكالوم تشامبرز (إصابة في الركبة) وروب هولدينغ (إصابة في أوتار الركبة) عن المباراة، بينما سيخضع ديفيد لويز (إصابة في الفخذ) لاختبار بدني لتحديد موقفه من المشاركة.

وقال أرتيتا "إذا خسرنا مدافعا آخر، سنصبح في مشكلة حقيقية. سيتعين علينا مراقبة كيفية إدارة الفريق في المباراتين أو الثلاثة المقبلة".

كما أن هناك مخاوف لدى أرتيتا في الهجوم، خاصة وأن الثنائي ألكسندر لاكازيت وبيير إيمريك أوباميانغ، يمران بفترة من عدم تسجيل الأهداف في الدوري الممتاز.

وعند سؤاله بشأن قدرات فريقه التهديفية، رد أرتيتا قائلا "إنه دور الجميع".

وأضاف "أولا وقبل كل شيء يتعين علي أن أمنحهم الحلول والطريقة للهجوم بشكل أفضل. أنا معني بهذا الأمر. نتدرب على هذا ونتمنى أن نتطور".

وأكد أولي جونار سولشاير، مدرب مانشستر يونايتد، أمس الأربعاء، إنه سيفقد جهود أليكس تيليس بعدما أصيب بفيروس كورونا.

وقال سولشاير بعد الفوز الكبير 5-0 على لايبزغ في دوري أبطال أوروبا "إنه لا يعاني من أي أعرض، هو بخير ولا يمكنني الانتظار لاستعادة خدماته".

ويلتقي أيضا يوم السبت، إيفرتون، متصدر جدول الترتيب، مع مضيفه نيوكاسل، ويسعى صاحب الصدارة لتجاوز خسارته الأولى هذا الموسم في الجولة السابقة 2-0 أمام ساوثهامبتون.