البث الحي
كرة قدم

فينغر: الأندية الكبرى حريصة على تأسيس دوري السوبر الأوروبي لتدمير البريميرليغ

فينغر هو إحدى العلامات التدريبية في أرسنال والبريميرليغ (غيتي)
فينغر هو إحدى العلامات التدريبية في أرسنال والبريميرليغ (غيتي)
29/10/2020

أكد أرسين فينغر مدرب أرسنال السابق أن الأندية الكبرى في القارة حريصة على تأسيس بطولة دوري السوبر الأوروبي لكرة القدم، لأنها غير قادرة على التنافس ماليا مع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، مشيرا إلى أن هذه البطولة ستدمر البريميرليغ.

وذكرت تقارير أن مانشستر يونايتد وأرسنال شاركا في مفاوضات لتأسيس البطولة الجديدة لتشمل 18 ناديا من مسابقات الدوري الخمس الكبرى.

ويأمل المؤسسون في انطلاق البطولة في 2022، وقال جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة -الذي استقال أول أمس الثلاثاء- إن ناديه وافق بالفعل على مقترح بالمشاركة.

لكن فينغر مدير التطوير العالمي في الاتحاد الدولي "فيفا" (FIFA) قال إن الخطط تهدف للحد من "تفوق" الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأضاف لصحيفة غارديان البريطانية "حاولت مسابقات الدوري الأخرى تدمير امتيازات الدوري الإنجليزي الممتاز، وبالنسبة لهم أفضل وسيلة هي تأسيس الدوري الأوروبي الجديد، وهذا يعني تدمير الدوري الإنجليزي في الأساس".

ويضمن دوري السوبر مواجهات مستمرة بين الفرق الكبرى في أوروبا، لكن فينغر يعتقد أن أكبر المستفيدين هم ملاك الأندية.

وتابع "نحن في فترة يتحكم فيها الملاك بالاستثمارات، والهدف الأول هو جمع أكبر قدر من الأموال، ودوري السوبر وسيلة لجمع أموال أكثر".

المصدر : رويترز

حول هذه القصة

المزيد من كرة قدم

ردا على تكهنات بعودته لبرشلونة.. غوارديولا: سعيد جدا في سيتي وأتمنى الاستمرار

غوارديولا أثناء الاحتفال بتتويج سيتي بلقب البريميرليغ الموسم قبل الماضي (غيتي)

قبل مباراة ريال مدريد المتذبذب وويسكا بالليغا.. زيدان: بنزيمة وفينيسيوس أنهيا أي مشاعر سلبية بينهما

فينيسيوس (يسار) يحتضن بنزيمة بعد هدفه بمرمى مونشنغلادباخ (رويترز)

برأته المحكمة من جميع تهم بث كأس العالم.. الخليفي: كل التهم الوهمية كان هدفها الإضرار بسمعتي

رئيس شبكة قنوات &#34;بي إن سبورتس&#34; ناصر الخليفي (الجزيرة)

بالفيديو- مارادونا والخطيب.. أسطورتان اشتركا في الموهبة الفذة والرقم 10 ويوم المولد

المهارة الفذة جمعت بين الخطيب (يمين) ومارادونا (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

ماكرون يتحدث للجزيرة: أتفهم مشاعر المسلمين ولا أتبنى الرسوم المسيئة

مقابلة الرئيس الفرنسي مع الجزيرة تبث في وقت لاحق اليوم السبت (الجزيرة)

إجراء تأديبي بحق مدرس بلجيكي عرض على تلاميذه رسوما مسيئة للنبي الكريم

السلطات البلدية في بروكسل أوضحت أن المدرس الموقوف عن العمل يمكن أن يواجه لاحقا إجراءات إدارية (رويترز)

كورونا.. 82% من المرضى لديهم نقص في هذا الفيتامين

الباحثون وجدوا أن نقص فيتامين &#34;دي&#34; موجود لدى 82.2% من مرضى كوفيد-19 (شترستوك)

بالفيديو.. سيارة تقتحم الحواجز المحيطة بالحرم المكي

الجهات الأمنية بمكة باشرت التحقيق (مواقع التواصل)