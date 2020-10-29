فينغر: الأندية الكبرى حريصة على تأسيس دوري السوبر الأوروبي لتدمير البريميرليغ

أكد أرسين فينغر مدرب أرسنال السابق أن الأندية الكبرى في القارة حريصة على تأسيس بطولة دوري السوبر الأوروبي لكرة القدم، لأنها غير قادرة على التنافس ماليا مع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، مشيرا إلى أن هذه البطولة ستدمر البريميرليغ.

وذكرت تقارير أن مانشستر يونايتد وأرسنال شاركا في مفاوضات لتأسيس البطولة الجديدة لتشمل 18 ناديا من مسابقات الدوري الخمس الكبرى.

ويأمل المؤسسون في انطلاق البطولة في 2022، وقال جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة -الذي استقال أول أمس الثلاثاء- إن ناديه وافق بالفعل على مقترح بالمشاركة.

لكن فينغر مدير التطوير العالمي في الاتحاد الدولي "فيفا" (FIFA) قال إن الخطط تهدف للحد من "تفوق" الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأضاف لصحيفة غارديان البريطانية "حاولت مسابقات الدوري الأخرى تدمير امتيازات الدوري الإنجليزي الممتاز، وبالنسبة لهم أفضل وسيلة هي تأسيس الدوري الأوروبي الجديد، وهذا يعني تدمير الدوري الإنجليزي في الأساس".

ويضمن دوري السوبر مواجهات مستمرة بين الفرق الكبرى في أوروبا، لكن فينغر يعتقد أن أكبر المستفيدين هم ملاك الأندية.

وتابع "نحن في فترة يتحكم فيها الملاك بالاستثمارات، والهدف الأول هو جمع أكبر قدر من الأموال، ودوري السوبر وسيلة لجمع أموال أكثر".