البث الحي
كرة قدم

بعد هزيمته على ملعبه.. بيرلو: برشلونة يعرف كيف يلعب ويوفنتوس تحت الإنشاء

بيرلو (يمين) خلال مباراة يوفنتوس مع برشلونة (غيتي)
بيرلو (يمين) خلال مباراة يوفنتوس مع برشلونة (غيتي)
29/10/2020

قال أندريا بيرلو، المدير الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم إن فريقه خسر مباراة "أمام فريق يعرف كيف يلعب" مثل برشلونة، كما أوضح أن فريقه ما زال "تحت الإنشاء".

وخسر يوفنتوس، أمس الأربعاء، صفر-2 أمام برشلونة الإسباني في الجولة الثانية من منافسات دوري أبطال أوروبا.

وقال بيرلو في تصريحات نشرتها وكالة أنباء "أوروبا برس" (Europe Press‎) "كانت مباراة صعبة، أمام فريق يعرف كيف يلعب، وتقدم مبكرا في النتيجة.. نحن فريق تحت الإنشاء، ستساعدنا الخسارة على التطور".

ولم يرغب بيرلو في تقديم الأعذار؛ ولكنه يأمل في أن يكتمل فريقه سريعا.

وقال "نتمنى أن يوجد المزيد من اللاعبين قريبا"، خاصة كريستيانو رونالدو، الذي غاب عن اللقاء بسبب استمرار إصابته بفيروس كورونا.

وأوضح بيرلو أن فريقه ارتكب أخطاء، وقال "لم يكن تمركزنا جيدا في الملعب، في بعض الأحيان كان كولوسوفسكي وديبالا قريبين للغاية، كما يجب أن نكون أسرع في نقل الكرة.. لدينا لاعبون صغار، ونحتاج للمزيد من المباريات، لقد اتخذنا القرار الخاطئ بمواجهة برشلونة وجها لوجه".

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية

حول هذه القصة

يوفنتوس يتعادل للمرة الثالثة بالدوري الإيطالي قبل مواجهة برشلونة بأبطال أوروبا

أنقذ اللاعب البديل دايان كولوسيفسكي فريقه يوفنتوس من السقوط في فخ الهزيمة الأولى بالدوري الإيطالي لكرة القدم هذا الموسم، وانتزع له تعادلا صعبا وثمينا 1-1 مع ضيفه فيرونا يوم الأحد في الجولة الخامسة.

المزيد من كرة قدم

ردا على تكهنات بعودته لبرشلونة.. غوارديولا: سعيد جدا في سيتي وأتمنى الاستمرار

غوارديولا أثناء الاحتفال بتتويج سيتي بلقب البريميرليغ الموسم قبل الماضي (غيتي)

قبل مباراة ريال مدريد المتذبذب وويسكا بالليغا.. زيدان: بنزيمة وفينيسيوس أنهيا أي مشاعر سلبية بينهما

فينيسيوس (يسار) يحتضن بنزيمة بعد هدفه بمرمى مونشنغلادباخ (رويترز)

برأته المحكمة من جميع تهم بث كأس العالم.. الخليفي: كل التهم الوهمية كان هدفها الإضرار بسمعتي

رئيس شبكة قنوات &#34;بي إن سبورتس&#34; ناصر الخليفي (الجزيرة)

بالفيديو- مارادونا والخطيب.. أسطورتان اشتركا في الموهبة الفذة والرقم 10 ويوم المولد

المهارة الفذة جمعت بين الخطيب (يمين) ومارادونا (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

ماكرون يتحدث للجزيرة: أتفهم مشاعر المسلمين ولا أتبنى الرسوم المسيئة

مقابلة الرئيس الفرنسي مع الجزيرة تبث في وقت لاحق اليوم السبت (الجزيرة)

إجراء تأديبي بحق مدرس بلجيكي عرض على تلاميذه رسوما مسيئة للنبي الكريم

السلطات البلدية في بروكسل أوضحت أن المدرس الموقوف عن العمل يمكن أن يواجه لاحقا إجراءات إدارية (رويترز)

كورونا.. 82% من المرضى لديهم نقص في هذا الفيتامين

الباحثون وجدوا أن نقص فيتامين &#34;دي&#34; موجود لدى 82.2% من مرضى كوفيد-19 (شترستوك)

بالفيديو.. سيارة تقتحم الحواجز المحيطة بالحرم المكي

الجهات الأمنية بمكة باشرت التحقيق (مواقع التواصل)