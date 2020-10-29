بعد حقبة بارتوميو.. برشلونة يهزم يوفنتوس بعقر داره ومان يونايتد يسحق لايبزيغ

افتتح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ورفاقه حقبة ما بعد رئيس النادي المستقيل جوسيب ماريا بارتوميو بعرض قوي خارج الملعب، وانتزع برشلونة فوزا ثمينا بهدفين نظيفين من مضيفه يوفنتوس في الجولة الثانية بالمجموعة السابعة بالدور الأول لدوري أبطال أوروبا، التي شهدت اليوم أيضا تعادل دينامو كييف الأوكراني مع مضيفه فيرنكفاروش المجري 2-2.

وفي المجموعة الثامنة، واصل مانشستر يونايتد انطلاقته الرائعة في المسابقة القارية الأم، بتحقيقه انتصاره الثاني في مرحلة المجموعات، عقب فوزه الكبير بخماسية نظيفة على ضيفه لايبزيغ، والتي شهدت فوز باريس سان جيرمان الفرنسي بهدفين نظيفين على مضيفه باشاك شهير التركي.

وفي "آليانز تورينو"، خاض البرسا أول مباراة له في حقبته الجديدة بعد استقالة رئيس النادي المثير للجدل، والذي تولى رئاسة النادي الكتالوني منذ يناير/كانون الثاني وحتى استقالته الثلاثاء الماضي بعد فترة عصيبة أدت لجمع أكثر من 20 ألف توقيع من أعضاء النادي لإجراء اقتراع على سحب الثقة من بارتوميو ومجلسه.

ميسي رفع رصيده إلى 120 هدفا في دوري الأبطال (رويترز)

وقدم ميسي ورفاقه عرضا قويا اليوم في محاولة لمحو آثار الهزيمة 1-3 أمام ريال مدريد السبت الماضي في الكلاسيكو الأول للدوري الإسباني هذا الموسم.

وسجل هدفي الفوز للبرسا عثمان ديمبلي (13) وميسي في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء، ليكون هدفه الأول في شباك يوفنتوس في عقر داره على مدار تاريخ المواجهات بين الفريقين، كما رفع ميسي رصيده إلى 120 هدفا في البطولة الأوروبية.

ورفع البرسا رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة وتجمد رصيد يوفنتوس عند 3 نقاط في المركز الثاني.

راشفورد سجل 3 أهداف من خماسية مان يونايتد بمرمى لايبزيغ (رويترز)

وفي "أولد ترافورد"، سحق مان يونايتد ضيفه الألماني بخماسية سجلها ماسون غرينوود (21) وماركوس راشفورد (74 و78 و92) وأنطوني مارسيال (87 من ركلة جزاء).

وانفرد "الشياطين الحمر" بالصدارة بـ6 نقاط، محققا العلامة الكاملة، في حين احتل سان جيرمان المركز الثاني بثلاث نقاط، متفوقا بفارق الأهداف على لايبزيغ، المتساوي معه في الرصيد، صاحب المركز الثالث، وظل باشاك شهير قابعا في مؤخرة الترتيب بلا نقاط.