الدوري الأوروبي.. ميلان يواصل انطلاقته الرائعة وخسارة صادمة لتوتنهام

واصل فريق ميلان انطلاقته الرائعة في الدوري الأوروبي لكرة القدم، بعدما حقق فوزا ثمينا بثلاثية نظيفة على ضيفه سبارتا براغ التشيكي اليوم الخميس، في الجولة الثانية لمباريات المجموعة الثامنة من مرحلة المجموعات في المسابقة القارية، التي شهدت أيضا تعادل ليل الفرنسي 2-2 مع ضيفه سيلتيك الأسكتلندي.

وارتفع رصيد ميلان إلى 6 نقاط في الصدارة، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه ليل، بينما احتل سيلتيك المركز الثالث بنقطة واحدة، وتذيل سبارتا براغ الترتيب بلا نقاط.

وعلى ملعب "سان سيرو"، سجل ثلاثية "الروسونيري" إبراهيم دياز (24) ورافاييل لياو (57) وديوغو دالوت (67).

وأهدر النجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش ركلة جزاء في الدقيقة 36.

وفي المجموعة السابعة، عززا فريقا ليستر سيتي الإنجليزي وسبورتنغ براغا البرتغالي صدارتهما للمجموعة.

وفاز ليستر 2-1 على مضيفه آيك أثينا، في حين تغلب سبورتنغ براغا بالنتيجة ذاتها على مضيفه زوريا لهوهانسك الأوكراني، ليتقاسم الفريقان الإنجليزي والبرتغالي صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، بينما ظل زوريا وآيك بلا نقاط.

وفي المجموعة التاسعة، حقق فياريال الإسباني فوزا ثمينا 3-1 على مضيفه قره باغ آجدام الأذري، ليتصدر بذلك المجموعة برصيد 6 نقاط.

أنتويرب صعق توتنهام (رويترز)

وفي المجموعة العاشرة، تلقى توتنهام هزيمة مفاجئة أمام مضيفه أنتويرب البلجيكي بهدف نظيف سجله ليور ريفايلوف (29).

وفي المجموعة ذاتها تغلب لاسك لينز النمساوي على لودوغوريتس البلغاري 4-3.

ورفع أنتويرب رصيده إلى 6 نقاط ليتصدر ترتيب المجموعة، وتجمّد رصيد توتنهام عند 3 نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف عن لينز صاحب المركز الثالث، بينما يحتل لودوغوريتس المركز الأخير من دون رصيد من النقاط.

وفي المجموعة الـ11، ارتقى فولفيرسبيرغير للصدارة باكتساحه فينورد روتردام الهولندي 4-1، بينما خيم التعادل السلبي على مواجهة سسكا موسكو الروسي مع دينامو زغرب الكرواتي.

ويتصدر فولفيرسبيرغير المجموعة برصيد 4 نقاط، ويحتل سسكا موسكو المركز الثاني برصيد نقطتين بفارق الأهداف عن دينامو زغرب صاحب المركز الثالث، بينما يحتل فينورد المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

وعزز هوفنهايم الألماني صدارته للمجموعة الـ12، بفوزه على جينت البلجيكي 4-1، بينما اكتسح ريد ستار بلغراد الصربي ضيفه سلوفان ليبيرتش التشيكي 5-1.

ويتصدر هوفنهايم ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، ويحتل ريد ستار بلغراد المركز الثاني برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن سلوفان صاحب المركز الثالث، بينما يتذيل جينت الترتيب من دون أي رصيد من النقاط.