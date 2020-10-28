ليفربول يهزم ميتييلاند وجوتا يسجل الهدف 10 آلاف.. وأياكس يفسد احتفال أتلانتا بملعبه

أفلت ليفربول الإنجليزي بـ3 نقاط ثمينة من كمين ضيفه ميتييلاند الدانماركي وفاز عليه 2-صفر بصعوبة يوم الثلاثاء في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، التي شهدت اليوم أيضا تعادل أتلانتا الإيطالي مع أياكس الهولندي 2-2.

فعلى ملعب أنفيلد في ليفربول، عانى أصحاب الأرض من غياب عدد من نجومهم الأساسيين عن التشكيلة الأساسية، لكنهم انتزعوا فوزا ثمينا ليكون الانتصار الثاني على التوالي لأصحاب القميص الأحمر.

ورفع ليفربول رصيده إلى 6 نقاط لينفرد بصدارة المجموعة بفارق نقطتين أمام أتلانتا، وظل ميتييلاند في قاع المجموعة بلا رصيد من النقاط بعدما مني بالهزيمة الثانية على التوالي في المجموعة.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي، ثم سجل البرتغالي ديوغو جوتا هدف التقدم في الدقيقة 55، وهو الهدف رقم 10 آلاف في تاريخ فريق ليفربول.

هدف @DiogoJota18 اليوم هو الهدف رقم 10 ألاف في تاريخ نادي ليفربول 🤩 🔴pic.twitter.com/1K79tyPjbK — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) October 27, 2020

وأضاف محمد صلاح الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وعلى ملعب جيويس في بيرغامو، رفض أتلانتا أن يفسد الضيوف احتفال الفريق بخوض أول مباراة له في دوري الأبطال على هذا الملعب، وانتزع أتلانتا تعادلا ثمينا 2-2، ليرفع رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة، في حين حصد أياكس أول نقطة له في هذه المجموعة وظل في المركز الثالث.

وأنهى أياكس الشوط الأول لصالحه بهدفين نظيفين سجلهما دوشان تاديتش ولاسينا تراوري في الدقيقتين 30 من ضربة جزاء و38.

وفي الشوط الثاني، رد أتلانتا بقوة وسجل هدفين بتوقيع الكولومبي الدولي دوفان زاباتا في الدقيقتين 54 و60.