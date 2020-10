شاهد.. بنزيمة يُحرض على أحد زملائه

يبدو أن التعادل الصعب، الذي انتزعه ريال مدريد من ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ 2-2 أمس في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا، لم يكن التعثر الوحيد في المباراة للاعبي الفريق.

إذ انتشر مقطع فيديو كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه النجم الفرنسي كريم بنزيمة هداف الميرينغي، وهو يتحدث باللغة الفرنسية مع زميله ومواطنه فيرلاند ميندي، ويطلب منه عدم تمرير الكرة لزميلهما البرازيلي فينيسيوس جونيور.

وقال بنزيما لميندي "إنه يعبث فقط، لا تلعب معه بحق حياة أمي، إنه يلعب ضدنا".

واللافت أن حديث بنزيمة مع ميندي كان أمام أنظار فينسيوس، الذي لا يتحدث اللغة الفرنسية، في حين ظل الحارس البلجيكي تيبو كورتوا (الذي يتقن الفرنسية) يراقب بصمت.

يذكر أن ريال مدريد حقق التعادل بشق الأنفس بعد أن كان الفريق الألماني متقدما بهدفين نظيفين حتى الدقيقة 87 قبل أن يسجل بنزيمة هدف تقليص الفارق، وفي الوقت القاتل سجل البرازيلي كاسيميرو هدف التعادل.

That video is out of context and you don't know if Benzema said all that or Mendy was part of it as well. Obviously they were frustrated and these kind of things happens everywhere. Here is a video of Karim and Ferland discussing with vinicius right after. pic.twitter.com/Lh8Bar7cRT

