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زياش يفتتح عداد أهدافه مع "البلوز".. تشلسي يسحق كراسنودار وسان جيرمان يهزم باشاك شهير

زياش سجل أحد أهداف فريقه الأربعة في مرمى كرسنودار الروسي (رويترز)
زياش سجل أحد أهداف فريقه الأربعة في مرمى كرسنودار الروسي (رويترز)
28/10/2020

اعتلى تشلسي، صدارة ترتيب المجموعة الخامسة من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وذلك باكتساحه مضيفه كراسنودار الروسي برباعية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بالمسابقة.

وفي المجموعة الثامنة، قاد النجم الإيطالي الشاب مويس كين فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي لتحقيق انتصاره الأول في المسابقة القارية الأم، بعدما أحرز هدفين خلال فوز فريقه بهدفين نظيفين على مضيفه إسطنبول باشاك شهير التركي.

في روسيا، سجل رباعية "البلوز"، كالوم هودسون أودوي (37)، وتيمو فيرنر (76 من ركلة جزاء) والمغربي حكيم زياش (79) وكريستيان بوليسيتش في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

تشلسي تصدر المجموعة الخامسة مؤقتا (رويترز)

وشهدت المباراة إهدار الإيطالي جورجينيو لاعب تشلسي لضربة جزاء في الدقيقة 13.

ورفع تشلسي رصيده إلى 4 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة مؤقتا، في حين تجمد رصيد كراسنودار عند نقطة واحدة في المركز الرابع والأخير بالمجموعة.

وفي تركيا، حصد سان جيرمان وصيف بطل المسابقة في النسخة الماضية، أول 3 نقاط في مشواره بالمجموعة، في حين بقي باشاك شهير بلا رصيد من النقاط، ليظل قابعا في مؤخرة الترتيب، عقب تلقيه هزيمته الثانية على التوالي، بعدما سبق أن خسر بهدفين دون رد أمام مضيفه لايبزيغ الألماني في الجولة الأولى.

الإيطالي كين سجل هدفين للفريق الباريسي (رويترز)

ورغم الخسارة، كان باشاك شهير ندا حقيقيا للفريق الباريسي، حيث أهدر الفريق التركي أكثر من فرصة محققة للتسجيل لولا براعة الكوستاريكي كيلور نافاس، حارس مرمى الفريق الفرنسي الذي تصدى لأكثر من تسديدة خطرة لأصحاب الأرض.

وتقمص كين دور البطولة في اللقاء، بعدما أحرز هدفي سان جيرمان (64 و79)، ليعوض فريق العاصمة الفرنسية خسارته 1-2 أمام ضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي في الجولة الافتتاحية للمجموعة الأسبوع الماضي.

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