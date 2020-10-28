يغيب الليلة عن قمة يوفنتوس وبرشلونة.. رونالدو: فحوصات كورونا هراء

عبّر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن استيائه من فحوصات "بي سي آر" (PCR) الخاصة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بعد ظهور إيجابية فحصه الأخير الذي أجراه أمس الثلاثاء، مما يعني تأكد غيابه الليلة عن مباراة فريقه يوفنتوس في دوري الأبطال.

ونشر لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي عبر صفحته الرسمية على تطبيق إنستغرام، صورة له من منزله وهو في الحجر الصحي، معلقا عليها "أشعر أنني بخير وبصحة جيدة"، واصفا في تعليق آخر أسفل الصورة فحوصات (PCR) بأنها "هراء".

وكان عشاق كرة القدم يترقبون المواجهة الكبيرة بين النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد البرسا ورونالدو من جديد، لكن لقاء الأسطورتين سيتأجل إلى مباراة الإياب في ملعب الكامب نو.

وكانت كاتيا أفييرو شقيقة رونالدو وضعت -قبل أيام- منشورا صادما على خدمة "قصتي" في حسابها الرسمي على إنستغرام، وقالت فيه إن كورونا هو "أكبر عملية احتيال وغش رأيتها منذ أن ولدت".

وتابعت وقتها "إذا كان على كريستيانو رونالدو أن يوقظ العالم، فيجب أن أقول إنه حقا مرسل من الله.. شكرا، أعتقد أن آلاف الناس يؤمنون بالوباء وبالاختبارات والتدابير التي تم اتخاذها، مثلي تمامًا" الآن.

يذكر أن رونالدو أصيب بفيروس كورونا في 13 من الشهر الجاري، عندما كان يخوض المباريات الدولية مع منتخب بلاده.