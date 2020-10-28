دفاعه عن رسول الله خطف الأضواء من ريال مدريد.. المعلق خليل البلوشي: المعلقون أصحاب رسالة

لاقت افتتاحية المعلق الرياضي بقناة "بي إن سبورتس" خليل البلوشي، ودفاعه عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أثناء تعليقه على مباراة ريال مدريد وبوروسيا موشنغلادباخ في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم مساء الثلاثاء، انتشارا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي التي أشادت بمبادرة المعلق العماني.

وبدأ البلوشي تعليقه بالثناء والصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقال "والله لا خير فينا إن لم ندافع عن رسول الله محمد، عندما يستغلون منابرهم يخرج البعض ويقول هذه حرية الرأي، وعندما نستغل نحن منابرنا يطلع البعض ويقول لك لا تخلط الدين بالرياضة ولا تخلط الدين بالسياسة".

لا خير فينا إن لم ندافع عن رسولنا الكريم .. كلمات مؤثرة للمعلق خليل البلوشي قبل قليل ❤️ @khalilalbalush1 pic.twitter.com/BhIXSxFiju — نوف بنت ناصر آل ثاني (@AmoreQtr) October 27, 2020

وأبدى البلوشي دعمه لأي حراك فيه نصرة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وختم حديثه قائلا "والله لا خير فينا إن لم نستغل منابرنا في الدفاع عن ديننا، فنحن أمة أعزنا الله بالإسلام فما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله".

وقال البلوشي للجزيرة نت إن "ما قلته لم يكن في تخطيطي بهذا الشكل، لكن نيتي وما خططت له بالفعل ضرورة تسجيل موقف قوي لنصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفتح الله علي بما قلت دون أي حسابات أو تردد خشية رد فعل القائمين على إدارة القناة".

وأضاف "لو قيل هذا الكلام المسيء للنبي محمد في ملك أو رئيس ما كنا لنسكت وسندافع عنه، فما بالنا بأنه قيل عن خير الأنام رسول الله، والمعلقون أصحاب رسالة سلام، ودورنا لا يقتصر على كابينة التعليق فقط، بل التفاعل مع قضايا الأمة وأفراحها وأتراحها، بحيث لا نقلل من أحد أو نسيء إليه، لكننا أيضا لا نرضى بالإساءة إلى رموز الأمة وأعلامها".

وأوضح البلوشي أنه تفاجأ من ردة الفعل الإيجابية على مستوى الوطن العربي والعالم، وأنه أصبح متصدرا لمواقع التواصل في الكثير من الدول العربية، منها قطر وعمان والسعودية ومصر ودول المغرب العربي، وهو ما يعكس نجاح رسالته في الوصول إلى وجدان الجماهير.

ويبلغ المعلق العماني خليل البلوشي 41 عاما، وهو مهندس متخصص في الهندسة الكهربائية، واتجه للتعليق منذ نحو عقدين، وبدأت رحلة نجاحه على المستوى العربي عندما أصبح معلقا في قنوات الكأس القطرية في 2007، وتمت الاستعانة به أيضا في التعليق على المباريات الهامة بقنوات "بي إن سبورتس".

اهم ما فالمباراة❤️🌝 خليل البلوشي.. pic.twitter.com/RZdVoF5ztZ — Mustafa Alrawahi (@musta2391) October 28, 2020

واحتفى المغردون ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بمبادرة البلوشي لنصرة رسول الله، واصفين كلماته بأهم ما في المباراة، كما حقق وسم #خليل_البلوشي انتشارا واسعا في معظم البلدان العربية.

موقف محترم مليون غيره خافوا يخدوه

شكرا خليل البلوشى #خليل_البلوشي — Mohamed mosalm (@Mohamedmosalm15) October 28, 2020

شكراً #خليل_البلوشي ونرفع القبعة احتراماً لك على وقفتك التي تعبر عن لسان كل مسلم غيور فعلا يجب ان نكون حازمين في الدفاع عن ديننا وعن نبينا هناك خطوط حمرا يجب ان لا نكون فيها متسامحين @khalilalbalush1 pic.twitter.com/GSVTjkgei9 — مطلق السميري (@m6laa8) October 28, 2020

لم أستطع حبس دموعي عندما سمعت المعلق العماني الرائع #خليل_البلوشي وهو يفتتح التعليق على مباراة ريال مدريد بهذه المقدمة في الدفاع عن رسول الله صل الله عليه وسلم والإسلام شكرا عيال محمد pic.twitter.com/chZU8rRUyj — dr.balhaj (@DrBalhaj) October 27, 2020

#خليل_البلوشي المعلق الرائع الأستاذ خليل البلوشي..هذه المباراة ستخلد في التاريخ، ليس لأن الريال عاد من جديد، بل لأن كلماتك الصادقة أسعدتنا فخورون جميعاً بالمستوى المهني والأخلاقي الذي تقدمه.. شكراً لك ♥️. pic.twitter.com/Dbqmbra8SH — بن طناف✉️ (@monuter) October 27, 2020

كما انتقدت البي ان سبورت من قبل لا املك هنا الا ان اقف احتراماً وتقديراً لها وللمعلق الرائع #خليل_البلوشي

على هذه المقدمة الرائعة دفاعاً عن المصطفى بأبي هو وأمي صلوات ربي وسلامه عليه@beINSPORTS @khalilalbalush1 pic.twitter.com/Q51iu5Mo2o — نايف جابر (@nayef96551) October 27, 2020