التلفزيون البرتغالي يعلن غياب رونالدو عن مواجهة برشلونة بسبب كورونا

أعلن التلفزيون البرتغالي أن كريستيانو رونالدو لن يتمكن من المشاركة مع فريقه يوفنتوس بمباراته أمام برشلونة اليوم الأربعاء بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بسبب إيجابية فحص كورونا الذي أجراه الثلاثاء.

وقالت قناة "تي في آي 24" (TVI 24) البرتغالية، إن الاختبار الأخير الذي أجري لرونالدو الذي يخضع للعزل الصحي بعد إصابته بفيروس كورونا، ظهرت نتيجته مساء الثلاثاء إيجابية.

في حين قالت صحيفة "ماركا" (MARCA) الإسبانية، إن المشجعين سيحرمون من مشاهدة المواجهة الممتعة مجددا بين رونالدو وقائد برشلونة ليونيل ميسي، في الجولة الثانية لدوري الأبطال اليوم الأربعاء.

وأضافت أن يوفنتوس كان يأمل تعافي رونالدو من الفيروس في غضون 10 أيام حتى يتمكن من اللحاق بالمواجهة، خاصة أنها ستقام في تورينو، لكن النتيجة الإيجابية خيبت آماله.