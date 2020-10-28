البث الحي
كرة قدم

التلفزيون البرتغالي يعلن غياب رونالدو عن مواجهة برشلونة بسبب كورونا

يوفنتوس سيفتقد رونالدو كثيرا بمباراة برشلونة (رويترز)
يوفنتوس سيفتقد رونالدو كثيرا بمباراة برشلونة (رويترز)
27/10/2020

أعلن التلفزيون البرتغالي أن كريستيانو رونالدو لن يتمكن من المشاركة مع فريقه يوفنتوس بمباراته أمام برشلونة اليوم الأربعاء بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بسبب إيجابية فحص كورونا الذي أجراه الثلاثاء.

وقالت قناة "تي في آي 24" (TVI 24) البرتغالية، إن الاختبار الأخير الذي أجري لرونالدو الذي يخضع للعزل الصحي بعد إصابته بفيروس كورونا، ظهرت نتيجته مساء الثلاثاء إيجابية.

في حين قالت صحيفة "ماركا" (MARCA) الإسبانية، إن المشجعين سيحرمون من مشاهدة المواجهة الممتعة مجددا بين رونالدو وقائد برشلونة ليونيل ميسي، في الجولة الثانية لدوري الأبطال اليوم الأربعاء.

وأضافت أن يوفنتوس كان يأمل تعافي رونالدو من الفيروس في غضون 10 أيام حتى يتمكن من اللحاق بالمواجهة، خاصة أنها ستقام في تورينو، لكن النتيجة الإيجابية خيبت آماله.

المصدر : ماركا

حول هذه القصة

رونالدو ضمن نحو نصف مليار دولار مقابل مبابي.. يوفنتوس يخطط لصفقة تاريخية مع سان جيرمان

ذكر تقرير إيطالي أن نادي يوفنتوس يستعد لتقديم عرض قياسي عالمي يقترب من نصف مليار دولار لضم النجم الفرنسي كيليان مبابي من باريس سان جيرمان، وأنه مستعد للتضحية بهدافه رونالدو من أجل الفوز بنجم المستقبل.

رونالدو ضد ميسي في مقارنة رقمية.. من يربح؟

عقدت صحيفة "صن" (THE SUN) البريطانية مقارنة رقمية بين الأسطورتين رونالدو وميسي قبل مواجهة يوفنتوس وبرشلونة الأربعاء في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، حيث كانت الجماهير تأمل في رؤيتهما بالملعب مجددا.

المزيد من كرة قدم

ردا على تكهنات بعودته لبرشلونة.. غوارديولا: سعيد جدا في سيتي وأتمنى الاستمرار

غوارديولا أثناء الاحتفال بتتويج سيتي بلقب البريميرليغ الموسم قبل الماضي (غيتي)

قبل مباراة ريال مدريد المتذبذب وويسكا بالليغا.. زيدان: بنزيمة وفينيسيوس أنهيا أي مشاعر سلبية بينهما

فينيسيوس (يسار) يحتضن بنزيمة بعد هدفه بمرمى مونشنغلادباخ (رويترز)

برأته المحكمة من جميع تهم بث كأس العالم.. الخليفي: كل التهم الوهمية كان هدفها الإضرار بسمعتي

رئيس شبكة قنوات &#34;بي إن سبورتس&#34; ناصر الخليفي (الجزيرة)

بالفيديو- مارادونا والخطيب.. أسطورتان اشتركا في الموهبة الفذة والرقم 10 ويوم المولد

المهارة الفذة جمعت بين الخطيب (يمين) ومارادونا (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

ماكرون يتحدث للجزيرة: أتفهم مشاعر المسلمين ولا أتبنى الرسوم المسيئة

مقابلة الرئيس الفرنسي مع الجزيرة تبث في وقت لاحق اليوم السبت (الجزيرة)

إجراء تأديبي بحق مدرس بلجيكي عرض على تلاميذه رسوما مسيئة للنبي الكريم

السلطات البلدية في بروكسل أوضحت أن المدرس الموقوف عن العمل يمكن أن يواجه لاحقا إجراءات إدارية (رويترز)

كورونا.. 82% من المرضى لديهم نقص في هذا الفيتامين

الباحثون وجدوا أن نقص فيتامين &#34;دي&#34; موجود لدى 82.2% من مرضى كوفيد-19 (شترستوك)

بالفيديو.. سيارة تقتحم الحواجز المحيطة بالحرم المكي

الجهات الأمنية بمكة باشرت التحقيق (مواقع التواصل)