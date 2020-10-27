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هرولة التطبيع الرياضي.. توقيع مذكرة شراكة بين رابطتي المحترفين الإماراتية والإسرائيلية

رئيس رابطة الدوري الإسرائيلي للمحترفين يستعرض المذكرة الموقعة مع الإمارات (مواقع التواصل)
رئيس رابطة الدوري الإسرائيلي للمحترفين يستعرض المذكرة الموقعة مع الإمارات (مواقع التواصل)
27/10/2020

أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية توقيع مذكرة شراكة مع رابطة الدوري الإسرائيلي لكرة القدم، في خطوة رياضية تطبيعية هي الأولى من نوعها في الشرق الأوسط.

وقال رئيس رابطة المحترفين الإماراتية عبد الله ناصر الجنيبي -في مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء- "تسرّ رابطة المحترفين الإماراتية أن تعلن اليوم عن توقيع اتفاقية تعاون وشراكة مع رابطة الدوري الإسرائيلي لكرة القدم".

وأضاف الجنيبي "هذه الاتفاقية ستسهم في تعزيز فرص السلام وتأكيد أواصر التعاون والصداقة، لما فيه مصلحة كرة القدم في البلدين".

من ناحيته، عبّر رئيس رابطة الدوري الإسرائيلي للمحترفين إيريز خيلفون، عن سعادته بهذه الاتفاقية، قائلا "أنا فخور ومتحمس للمشاركة في هذا الحدث الذي نوقع فيه على اتفاق يشكل جسرا بين كرة القدم الإسرائيلية وكرة القدم في الإمارات العربية المتحدة".

ويأتي هذا الإعلان بعد يومين فقط من دعوة نادي العين الإماراتي فريقَ مكابي حيفا الإسرائيلي من أجل إقامة مباراة ودية بينهما في العاصمة أبو ظبي، في إطار الهرولة المتسارعة نحو التطبيع الرياضي بعد السياسي.

ولاقى هذا الإعلان هجوما واسعا وسخرية من الناشطين على المستوى العربي، الذين اعتبروا أن هذه الهرولة إلى التطبيع الرياضي بين الإمارات وإسرائيل هي للاستعراض فقط وبلا هدف يذكر.

المصدر : خدمة سند

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