هرولة التطبيع الرياضي.. توقيع مذكرة شراكة بين رابطتي المحترفين الإماراتية والإسرائيلية

أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية توقيع مذكرة شراكة مع رابطة الدوري الإسرائيلي لكرة القدم، في خطوة رياضية تطبيعية هي الأولى من نوعها في الشرق الأوسط.

وقال رئيس رابطة المحترفين الإماراتية عبد الله ناصر الجنيبي -في مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء- "تسرّ رابطة المحترفين الإماراتية أن تعلن اليوم عن توقيع اتفاقية تعاون وشراكة مع رابطة الدوري الإسرائيلي لكرة القدم".

وأضاف الجنيبي "هذه الاتفاقية ستسهم في تعزيز فرص السلام وتأكيد أواصر التعاون والصداقة، لما فيه مصلحة كرة القدم في البلدين".

من ناحيته، عبّر رئيس رابطة الدوري الإسرائيلي للمحترفين إيريز خيلفون، عن سعادته بهذه الاتفاقية، قائلا "أنا فخور ومتحمس للمشاركة في هذا الحدث الذي نوقع فيه على اتفاق يشكل جسرا بين كرة القدم الإسرائيلية وكرة القدم في الإمارات العربية المتحدة".

מנהלת הליגות לכדורגל חתמה על הסכם שיתוף פעולה ראשון מסוגו עם מקבילתה מאיחוד האמירויות, כל הפרטים בכתבה: https://t.co/LpyRWCXQty pic.twitter.com/qAWwDuumvK — מנהלת הליגות לכדורגל (@IPFL_FOOTBALL) October 27, 2020

ويأتي هذا الإعلان بعد يومين فقط من دعوة نادي العين الإماراتي فريقَ مكابي حيفا الإسرائيلي من أجل إقامة مباراة ودية بينهما في العاصمة أبو ظبي، في إطار الهرولة المتسارعة نحو التطبيع الرياضي بعد السياسي.

دوري الخليج الصهيوني 🤬 https://t.co/QdEjnMb56P — Alaa Nasfat (@AlaaNHassoun) October 27, 2020

ولاقى هذا الإعلان هجوما واسعا وسخرية من الناشطين على المستوى العربي، الذين اعتبروا أن هذه الهرولة إلى التطبيع الرياضي بين الإمارات وإسرائيل هي للاستعراض فقط وبلا هدف يذكر.

يعني من زينهم ولا بس show https://t.co/AtwCNirbOG — حـمـد 🇦🇪 (@HamadAlhammadi2) October 27, 2020

ع شو اتفاقية من قوة انديتهم او منتخبهم ؟ — منصور النون (@mnsalnoon) October 27, 2020

ذليتونا تراكم — awadh (@awadh05218205) October 27, 2020

والله العظيم ان مافي هدف بس show — ً (@abh__0) October 27, 2020