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روما يخطف تعادلا مثيرا من المتصدر ميلان.. و إبراهيموفيتش يتصدر الهدافين

إبراهيموفيتش يحتفل بتسجيله الهدف الأول لميلان (رويترز)
إبراهيموفيتش يحتفل بتسجيله الهدف الأول لميلان (رويترز)
26/10/2020

خسر فريق ميلان متصدر الدوري الإيطالي لكرة القدم أول نقطتين له هذا الموسم، بتعادله المثير على ملعبه 3-3 مع روما في الجولة الخامسة للمسابقة.

وعلى ملعب سان سيرو سجل النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش هدفا مبكرا لميلان في الدقيقة الثانية.

وأدرك إدين دجيكو التعادل لروما في الدقيقة 14، ثم عاود ميلان التقدم بعدما سجل لاعبه أليكسيس ساليمايكيرس الهدف الثاني له في الدقيقة 47.

وحصل روما على ضربة جزاء سجل منها جوردان فيرتو هدف التعادل في الدقيقة 71.

ولم يمهل السلطان إبراهيموفيتش روما كثيرا حتى استعاد تقدم ميلان بتسجيله الهدف الثالث من ضربة جزاء في الدقيقة 79، لينفرد بصدارة قائمة الهدافين برصيد 6 أهداف.

لكن روما المتعثر هذا الموسم لم ييأس وضغط حتى تعادل مجددا بتسجيل ماراش كومبولا الهدف الثالث في الدقيقة 84.

وحقق ميلان الفوز في مبارياته الأربع السابقة ليرفع تعادله الأول رصيده إلى 13 نقطة في صدارة الترتيب، في حين ظل روما في المركز التاسع رغم ارتفاع رصيده إلى 8 نقاط.

المصدر : الجزيرة

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