مبابي في ريال مدريد.. زميله بالمنتخب الفرنسي يؤكد ومدربه السابق يوضح

بعد أيام قليلة من تأكيد المدرب السابق لباريس سان جيرمان أن النجم الفرنسي كيليان مبابي يعشق ريال مدريد، ويحلم باليوم الذي سينتقل فيه إلى سانتياغو بيرنابيو، قال زميل مبابي المتوج معه بمونديال 2018 في روسيا إن الصفقة تمّت بالفعل.

وقال مدافع المنتخب الفرنسي السابق عادل رامي في تصريح لشبكة "أر إم سي سبورت" (RMC Sport) الفرنسية، إنه يعتقد أن صفقة انتقال مبابي إلى ريال مدريد تمت بالفعل، لأن المفاوضات لتجديد تعاقده مع فريقه باريس سان جيرمان لا يوجد فيها أي تقدم.

وأشار رامي إلى أن مبابي يتضايق من الحديث عن تمديد عقده مع سان جيرمان منذ اللحظة الأولى لفتح هذا الملف الذي لا يريد معرفة أي شيء عنه أصلا.

وقال إيمري الذي أشرف على تدريب مبابي (21 عاما) في فريق باريس سان جيرمان من 2016 حتى 2018، وانتقل بعدها إلى تدريب أرسنال، قبل أن يعود مجددا إلى تدريب فياريال بالدوري الإسباني -في تصريحات لإذاعة إسبانية- إنه "لا يوجد في رأس مبابي سوى ريال مدريد"، وإنه عندما كان يقود سان جيرمان كان نجمه الفرنسي الشاب يفكر بجدية في الانتقال إلى الملكي الذي يحبه كثيرا.

وأضاف أنه بذل جهدا مضنيا في الحديث مع مبابي وكذلك والده لإقناعهما بضرورة بقائه في باريس، حيث "لم أكن أرغب في رحيله عن الفريق مطلقا".

وتربط تقارير متواترة مبابي بالانتقال إلى الريال الصيف القادم، أو على أكثر تقدير بعد انتهاء عقده مع سان جيرمان عام 2022.