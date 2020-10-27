رونالدو ضد ميسي في مقارنة رقمية.. من يربح؟

كانت الجماهير تستعد لمشاهدة كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي وجها لوجه في الملعب مجددا مساء الأربعاء عندما يستضيف يوفنتوس فريق برشلونة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وعقدت صحيفة "صن" (THE SUN) البريطانية مقارنة بين الأسطورتين قبل يوم من المباراة المرتقبة.

ولم يلتقِ النجمان في دوري الأبطال منذ عام 2011، لكن جماهيرهما كانت تستمتع بمواجهتهما في الملعب بمباريات الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة، حتى صيف عام 2018 عندما رحل رونالدو عن الملكي وانضم إلى يوفنتوس الإيطالي مقابل نحو 130 مليون دولار.

وكان من المقرر أن يخوض الثنائي معركة في محاولتهما لتحديد من هو بالفعل أعظم لاعب كرة قدم مرة أخرى، لكن رونالدو لن يتمكن من المشاركة بعد اختباره الثالث لفيروس كورونا الذي ظهرت نتيجته إيجابية، حسب التليفزيون البرتغالي.

ونلقي نظرة على من هو الأفضل حقا وفقا للأرقام التي لا تكذب ولا تتجمل، والتي تكشف أن رونالدو (35 عاما) وهو أكبر من ميسي بعامين، لعب مباريات أكثر على المستوى الدولي مع المنتخب البرتغالي (167 مباراة) والأندية (854 مباراة) مقابل (140) مباراة دولية لميسي مع المنتخب الأرجنتيني و(737) مباراة مع برشلونة الذي لم يلعب لغيره على مستوى الفريق الأول.

وتفوق ميسي على الدون في عدد الألقاب مع الأندية بتتويجه بـ 34 مع برشلونة، مقابل 28 لقبا لرونالدو مع مانشستر يونايتد وريال مدريد وأخيرا يوفنتوس.

وفي المقابل توج رونالدو بلقبين مع البرتغال، في حين لم يذق ميسي طعم التتويج الدولي مع المنتخب الأرجنتيني الأول قط، لكنه فاز بالميدالية الذهبية الأولمبية في بكين 2008، وكذلك كأس العالم تحت 20 سنة في 2005.

ويعد ميسي اللاعب الأكثر تتويجا بالكرة الذهبية برصيد 6 مرات مقابل 5 لرونالدو، ولا يزال القوس مفتوحا للتنافس بين الأسطورتين.

وغاب رونالدو عن مباريات فريقه الفترة الماضية بسبب الإصابة بفيروس كورونا، أثناء تواجده برفقة منتخب بلاده البرتغال، وخضع لحجر صحي خلاله إصابته بالفيروس، وينتظر البرتغالي نتيجة اختباره اليوم الثلاثاء لمعرفة ما إذا كان سيتسنى له المشاركة أمام برشلونة، وفقًا للبروتوكول المعمول به من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.