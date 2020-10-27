توتنهام يقفز 6 مراكز بعد فوزه على بيرنلي بالبريميرليغ وسون يتصدر الهدافين

قفز فريق توتنهام من المركز الـ11 إلى الخامس بعد فوزه الثمين 1-صفر على بيرنلي في الجولة السادسة للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل هدف فوز توتنهام هداف الفريق هيونغ مين سون في الدقيقة 76، ليتصدر قائمة الهدافين برصيد 8 أهداف، متقدما بهدف على دومينيك كالفيرت ليوين مهاجم إيفرتون.

ورفع توتنهام رصيده إلى 11 نقطة مقتربا من المربع الذهبي للبريميرليغ، تاركا منافسه بيرنلي في المركز الـ18 بنقطة وحيدة.

ويرشح الخبراء فريق توتنهام للمنافسة على المربع الذهبي هذا الموسم بعد عودة نجمه السابق غاريث بيل من ريال مدريد على سبيل الإعارة لموسم واحد، والتعاقد مع زميله بالفريق الملكي سيرجو ريغيلون أيضا.