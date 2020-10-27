بايرن ميونخ يواصل انتصاراته بدوري الأبطال وإنتر يتعادل مع شاختار

انتزع بايرن ميونخ الألماني فوزا صعبا من مضيفه لوكوموتيف موسكو الروسي 2-1 اليوم الثلاثاء، في الجولة الثانية للمجموعة الأولى بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، في حين تعادل إنتر الإيطالي دون أهداف مع مضيفه شاختار دونيتسك الأوكراني بالمجموعة الثانية.

وتقدم بايرن ميونخ بهدف سجله ليون غوريتسكا في الدقيقة 13، وتعادل لوكوموتيف موسكو في الدقيقة 70 عن طريق أنتون ميرانشوك قبل أن يسجل جوشوا كيميتش الهدف الثاني لبايرن في الدقيقة 79.

ورفع بايرن ميونخ رصيده إلى 6 نقاط ليعتلي صدارة ترتيب المجموعة، حيث فاز في الجولة الأولى على أتلتيكو مدريد 4-صفر.

وتوقف رصيد لوكوموتيف موسكو عند نقطة واحدة حصدها من التعادل مع سالزبورغ 2-2 في الجولة الأولى.

إحدى الفرص أمام مرمى شاختار التي لم يحسن مهاجم إنتر استغلالها (رويترز)

وفي المباراة الأخرى دفع إنتر ثمن إهدار الفرص السهلة التي سنحت له في الشوط الأول وسقط في فخ التعادل السلبي مع مضيفه شاختار دونيتسك اليوم الثلاثاء في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية بالدور الأول للبطولة.

فعلى ملعب دونباس بمدينة دونيتسك الأوكرانية، تصدت العارضة لتسديدتين من روميلو لوكاكو ونيكولو باريلا لاعبي إنتر لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي رغم سيطرة إنتر.

وفي الشوط الثاني، تراجع مستوى الأداء كثيرا عما كان عليه في الشوط الأول وإن تحسن أداء شاختار بمرور الوقت، لكن النتيجة النهائية للمباراة كانت التعادل السلبي لتكون أول مباراة في الموسم الحالي يفشل خلالها إنتر في هز الشباك، سواء على مستوى الدوري المحلي أو دوري أبطال أوروبا.

ورفع إنتر رصيده إلى نقطتين في المركز الثاني بالمجموعة مقابل 4 نقاط لشاختار المتصدر الذي تغلب على ريال مدريد الإسباني 3-2 في عقر داره بالجولة الأولى من مباريات المجموعة.