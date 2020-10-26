يوفنتوس يتعادل للمرة الثالثة بالدوري الإيطالي قبل مواجهة برشلونة بأبطال أوروبا

أنقذ اللاعب البديل دايان كولوسيفسكي فريقه يوفنتوس من السقوط في فخ الهزيمة الأولى بالدوري الإيطالي لكرة القدم هذا الموسم، وانتزع له تعادلا صعبا وثمينا 1-1 مع ضيفه فيرونا يوم الأحد في الجولة الخامسة من المسابقة.

وهذا التعادل هو الثاني على التوالي ليوفنتوس الذي يعاني في ظل غياب نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو بسبب إصابته بعدوى فيروس كورونا، وهو الثالث في 5 مباريات خاضها الفريق حتى الآن في رحلة الدفاع عن لقبه في البطولة التي احتكرها على مدى المواسم التسعة الماضية.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 9 نقاط ليتقدم إلى المركز الخامس بفارق الأهداف فقط أمام أتالانتا وسامبدوريا، ورفع فيرونا رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثامن.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، ثم سجل البديل أندريا فافيلي هدف التقدم لفيرونا في الدقيقة 60، وتعادل البديل كولوسيفسكي ليوفنتوس في الدقيقة 77.

وتمثل المباراة إنذارا جديدا ليوفنتوس الذي تعادل بنفس النتيجة مع كروتوني في مطلع الأسبوع الماضي، قبل مواجهة برشلونة يوم الأربعاء المقبل في دوري أبطال أوروبا، علما بأن يوفنتوس افتتح مسيرته في دوري الأبطال هذا الموسم بالفوز على مضيفه دينامو كييف الأوكراني 2-صفر.