شاهد.. نهضة بركان المغربي يتوّج بلقب كأس الاتحاد الأفريقي للمرة الأولى في تاريخه

توّج فريق نهضة بركان المغربي بلقب بطولة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكونفدرالية) للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه في المباراة النهائية للبطولة على بيراميدز المصري 1-صفر.

وأقيمت المباراة على ملعب مولاي عبد الله في العاصمة المغربية الرباط، وسجّل هدف الفوز لنهضة بركان اللاعب البوركيني يوسوفو دايو في الدقيقة 15.

#كأس_الاتحاد_الإفريقي ⚽ نهضة بركان يزور شباك بيراميدز مبكراً 🎙️ تعليق نوفل باشي على HD7 📺 اشترك الآن ولا تفوت المتعة 🤩👇 🔗https://t.co/XVTWo3xp77

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وحفلت المباراة باللعب الخشن من الفريقين الذي طغى على المستوى الفني، مما دفع الحكم الكاميروني نيانت أليوم لإنذار 7 لاعبين، منهم 4 من بيراميدز، إضافة إلى طرد بكر الهلالي لاعب نهضة بركان في الدقيقة 89.

وبذلك التتويج، عوض نهضة بركان خسارته لقب الموسم الماضي على يد الزمالك المصري بركلات الترجيح.