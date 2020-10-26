شاهد.. نهضة بركان المغربي يتوّج بلقب كأس الاتحاد الأفريقي للمرة الأولى في تاريخه

تأهل فريق نهضة بركان المغربي إلى نهائي بطولة كأس الكونفدرالية لكرة القدم بفوزه على مواطنه حسنية أغادير 2-1 في الرباط، بالمربع الذهبي للبطولة.
توّج فريق نهضة بركان المغربي بلقب بطولة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكونفدرالية) للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه في المباراة النهائية للبطولة على بيراميدز المصري 1-صفر.
وأقيمت المباراة على ملعب مولاي عبد الله في العاصمة المغربية الرباط، وسجّل هدف الفوز لنهضة بركان اللاعب البوركيني يوسوفو دايو في الدقيقة 15.
نهضة بركان يزور شباك بيراميدز مبكراً
🎙️ تعليق نوفل باشي على HD7 📺
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— beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 25, 2020
وحفلت المباراة باللعب الخشن من الفريقين الذي طغى على المستوى الفني، مما دفع الحكم الكاميروني نيانت أليوم لإنذار 7 لاعبين، منهم 4 من بيراميدز، إضافة إلى طرد بكر الهلالي لاعب نهضة بركان في الدقيقة 89.
وبذلك التتويج، عوض نهضة بركان خسارته لقب الموسم الماضي على يد الزمالك المصري بركلات الترجيح.