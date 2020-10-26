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شاهد.. نهضة بركان المغربي يتوّج بلقب كأس الاتحاد الأفريقي للمرة الأولى في تاريخه

لاعبو نهضة بركان يحتفلون بهدف الفوز على بيراميدز (مواقع التواصل)
لاعبو نهضة بركان يحتفلون بهدف الفوز على بيراميدز (مواقع التواصل)
25/10/2020

توّج فريق نهضة بركان المغربي بلقب بطولة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكونفدرالية) للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه في المباراة النهائية للبطولة على بيراميدز المصري 1-صفر.

وأقيمت المباراة على ملعب مولاي عبد الله في العاصمة المغربية الرباط، وسجّل هدف الفوز لنهضة بركان اللاعب البوركيني يوسوفو دايو في الدقيقة 15.

وحفلت المباراة باللعب الخشن من الفريقين الذي طغى على المستوى الفني، مما دفع الحكم الكاميروني نيانت أليوم لإنذار 7 لاعبين، منهم 4 من بيراميدز، إضافة إلى طرد بكر الهلالي لاعب نهضة بركان في الدقيقة 89.

وبذلك التتويج، عوض نهضة بركان خسارته لقب الموسم الماضي على يد الزمالك المصري بركلات الترجيح.

المصدر : الجزيرة

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