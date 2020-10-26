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فضيحة الكلاسيكو.. تسريب يكشف تجاهل الحكم رفض مساعده احتساب ضربة جزاء راموس

الحكم احتسب المخالفة ضد راموس ركلة جزاء لصالحه وتجاهل مخالفته قبلها مباشرة (رويترز)
الحكم احتسب المخالفة ضد راموس ركلة جزاء لصالحه وتجاهل مخالفته قبلها مباشرة (رويترز)
ناصر صادق - الجزيرة نت
26/10/2020

تحت عنوان "فضيحة" كشفت صحيفة "سبورت" (SPORT) الكتالونية، عن وجود تسجيل صوتي يوضح ما دار بين الحكم المساعد ومارتينيز مونويرا حكم الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد، قبل احتساب الأخير ضربة جزاء لصالح قائد الملكي سيرجيو راموس.

وأكدت الصحيفة أن لدى نادي برشلونة أدلة على أن الحكم المساعد أبلغ مونويرا أن راموس ارتكب خطأ قبل خطأ لينغليت مدافع برشلونة ضده، لكنه رغم ذلك احتسب الحكم ركلة جزاء على لينغليت لصالح ريال مدريد ولم يهتم بخطأ راموس رغم أنه وقع أولا.

وقبل خطأ لينغليت، ارتكب راموس مخالفتين تستحقان احتساب ضربة حرة مباشرة ضده، الأولى منع المنافس من التقدم، والثانية محاولة ضرب وعرقلة المنافس بقدمه.

وتنص المادة 12 من قانون كرة القدم أن الحكم يجب أن يحتسب المخالفة الفنية على الخطأ الأول إذا وقع خطآن متتاليان من متنافسين وأن يحتسب المخالفة الأشد إذا وقع أكثر من خطأ من اللاعب نفسه في آن واحد.

وفاز ريال مدريد على برشلونة 3-1 السبت الماضي بالدوري الإسباني، وكانت ضربة الجزاء هي الهدف الثاني للملكي وغيرت سير المباراة ونتيجتها لصالحه، لذلك يركز عليها برشلونة.

وأثار قرار الحكم غضب مدرب برشلونة رونالد كومان الذي اتهم الحكام بأن قراراتهم كلها ضد فريقه في كل المباريات الخمس التي خاضها الفريق في الليغا.

وقالت الصحيفة إن برشلونة يدرس طلب تسجيلات صوتية للمحادثات بين حكام المباراة وغرفة حكم الفيديو المساعد(فار) (VAR) للوقوف على حقيقة خطأ الحكم الكارثي تجاه برشلونة.

وأضافت أن برشلونة لديه قناعة بأن مسؤول تعيينات الحكام فيلاسكو كاربالو، يضطهد النادي الكتالوني بدليل أنه عين حكما للكلاسيكو معروف عنه علاقته السيئة ببرشلونة وتحيزه لريال مدريد.

وأكد ألبرت ماسنو المدير الفرعي لصحيفة سبورت ادعاء برشلونة بقوله إن مونويرا كان "الحكم الذي يخشاه الجحيم"، مشيرا إلى "تعاطفه المعروف" مع ريال مدريد.

  • حكم دولي سابق
المصدر : الجزيرة + وكالات

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