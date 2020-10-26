البث الحي
كرة قدم

شاهد.. يوم سجل الظاهرة رونالدو أول ثلاثية في الدوري الإسباني

رونالدو كان ظاهرة كروية بكل المقاييس (رويترز)
رونالدو كان ظاهرة كروية بكل المقاييس (رويترز)
26/10/2020

سجل الظاهرة البرازيلي رونالدو أول ثلاثية "هاتريك" له في الدوري الإسباني لكرة القدم رفقة نادي برشلونة، في مثل هذا اليوم من عام 1996.

ونشر الحساب الرسمي لرابطة الدوري الإسباني لكرة القدم (لاليغا) عبر تويتر، مقطع فيديو يذكر به عشاق وجماهير النجم البرازيلي بأول هاتريك أحرزه رونالدو مع برشلونة، والذي جاء في شباك نادي فالنسيا لموسم 1996-1997.

وكعادة الظاهرة كانت أهدافه الثلاثة مميزة، إلا أن أجملها كان الهدف الثالث، بعد انطلاقة مميزة من وسط الملعب اخترق فيها دفاعات فالنسيا بسرعته ودخل من بينهم محافظا على كرته، ليجد نفسه منفردا مع حارس مرمى فالنسيا ويسدد الكرة من جانبه بكل هدوء.

ولعب رونالدو مع قطبي الكرة الإسبانية برشلونة وريال مدريد محرزا العديد من الأهداف، حيث مثّل الأول بين عامي 1996 و1997، في حين قدِم إلى ريال مدريد عام 2002 منتقلا من إنتر الإيطالي، واستمر مع الملكي حتى عام 2007، ليعود بعدها إلى إيطاليا مجددا من بوابة ميلان.

المصدر : خدمة سند

حول هذه القصة

بنزيمة: ضحيت بتسجيل الأهداف من أجل رونالدو وزيارة بيريز جعلتني لا أرحل عن ريال مدريد

كشف المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة أن الظاهرة البرازيلي رونالدو نازاريو هو السبب فيما وصل إليه، وأنه لولا فلورنتينو بيريز لرحل عن ريال مدريد، مؤكدا أنه ضحى بتسجيل الأهداف من أجل كريستيانو رونالدو.

أغلى اللاعبين بتاريخ كرة القدم.. الظاهرة رونالدو ومارادونا وبلاتيني يتفوقون على نيمار

نعتقد جميعا أن أغلى لاعب في العالم هو النجم البرازيلي نيمار، وهي حقيقة من حيث المبلغ 240 مليون دولار الذي دفعه باريس سان جيرمان لضمه من برشلونة عام 2017، لكن تصنيف حديث كشف أن هناك بعض اللاعبين أغلى بكثير من نيمار بحساب تضخم العملة.

المزيد من كرة قدم

ردا على تكهنات بعودته لبرشلونة.. غوارديولا: سعيد جدا في سيتي وأتمنى الاستمرار

غوارديولا أثناء الاحتفال بتتويج سيتي بلقب البريميرليغ الموسم قبل الماضي (غيتي)

قبل مباراة ريال مدريد المتذبذب وويسكا بالليغا.. زيدان: بنزيمة وفينيسيوس أنهيا أي مشاعر سلبية بينهما

فينيسيوس (يسار) يحتضن بنزيمة بعد هدفه بمرمى مونشنغلادباخ (رويترز)

برأته المحكمة من جميع تهم بث كأس العالم.. الخليفي: كل التهم الوهمية كان هدفها الإضرار بسمعتي

رئيس شبكة قنوات &#34;بي إن سبورتس&#34; ناصر الخليفي (الجزيرة)

بالفيديو- مارادونا والخطيب.. أسطورتان اشتركا في الموهبة الفذة والرقم 10 ويوم المولد

المهارة الفذة جمعت بين الخطيب (يمين) ومارادونا (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

ماكرون يتحدث للجزيرة: أتفهم مشاعر المسلمين ولا أتبنى الرسوم المسيئة

مقابلة الرئيس الفرنسي مع الجزيرة تبث في وقت لاحق اليوم السبت (الجزيرة)

كورونا.. 82% من المرضى لديهم نقص في هذا الفيتامين

الباحثون وجدوا أن نقص فيتامين &#34;دي&#34; موجود لدى 82.2% من مرضى كوفيد-19 (شترستوك)

إجراء تأديبي بحق مدرس بلجيكي عرض على تلاميذه رسوما مسيئة للنبي الكريم

السلطات البلدية في بروكسل أوضحت أن المدرس الموقوف عن العمل يمكن أن يواجه لاحقا إجراءات إدارية (رويترز)

بالفيديو.. سيارة تقتحم الحواجز المحيطة بالحرم المكي

الجهات الأمنية بمكة باشرت التحقيق (مواقع التواصل)