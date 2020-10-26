شاهد.. يوم سجل الظاهرة رونالدو أول ثلاثية في الدوري الإسباني

سجل الظاهرة البرازيلي رونالدو أول ثلاثية "هاتريك" له في الدوري الإسباني لكرة القدم رفقة نادي برشلونة، في مثل هذا اليوم من عام 1996.

ونشر الحساب الرسمي لرابطة الدوري الإسباني لكرة القدم (لاليغا) عبر تويتر، مقطع فيديو يذكر به عشاق وجماهير النجم البرازيلي بأول هاتريك أحرزه رونالدو مع برشلونة، والذي جاء في شباك نادي فالنسيا لموسم 1996-1997.

وكعادة الظاهرة كانت أهدافه الثلاثة مميزة، إلا أن أجملها كان الهدف الثالث، بعد انطلاقة مميزة من وسط الملعب اخترق فيها دفاعات فالنسيا بسرعته ودخل من بينهم محافظا على كرته، ليجد نفسه منفردا مع حارس مرمى فالنسيا ويسدد الكرة من جانبه بكل هدوء.

ولعب رونالدو مع قطبي الكرة الإسبانية برشلونة وريال مدريد محرزا العديد من الأهداف، حيث مثّل الأول بين عامي 1996 و1997، في حين قدِم إلى ريال مدريد عام 2002 منتقلا من إنتر الإيطالي، واستمر مع الملكي حتى عام 2007، ليعود بعدها إلى إيطاليا مجددا من بوابة ميلان.