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جماهير ليفربول تختار صلاح لتسجيل الهدف رقم 10 آلاف في تاريخ النادي

صلاح يسجد لله شكرا بعد تسجيله بمرمى أستون فيلا (غيتي)
صلاح يسجد لله شكرا بعد تسجيله بمرمى أستون فيلا (غيتي)
26/10/2020

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي أن الفريق سجل حتى الآن 9999 هدفا في تاريخه بمختلف المسابقات المحلية والأوروبية.

وطرح ليفربول تساؤلا على جماهيره عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر، "من سيكون صاحب الهدف رقم 10 آلاف؟".

ووقعت معظم الاختيارات على النجم المصري المتألق محمد صلاح، خاصة بعد وصوله إلى الهدف رقم 100 مع الريدز، ودخوله ضمن قائمة عمالقة هدافي ليفربول التاريخيين.

وتوزعت التوقعات الأخرى للجماهير بين النجم السنغالي ساديو ماني، وبنسبة أقل قائد الفريق الإنجليزي جوردان هندرسون.

وستتجه الأنظار إلى ملعب أنفيلد غدا الثلاثاء، عندما يواجه ليفربول نادي ميتييلاند الدانماركي في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا، لمعرفة من سيسجل التاريخ اسمه بإحراز الهدف رقم 10 آلاف مع ليفربول.

المصدر : خدمة سند

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