جماهير ليفربول تختار صلاح لتسجيل الهدف رقم 10 آلاف في تاريخ النادي

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي أن الفريق سجل حتى الآن 9999 هدفا في تاريخه بمختلف المسابقات المحلية والأوروبية.

وطرح ليفربول تساؤلا على جماهيره عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر، "من سيكون صاحب الهدف رقم 10 آلاف؟".

سجلنا حتى الآن 9,999 هدف، من برأيكم سيكون صاحب الهدف رقم 10,000؟ 🤔🙌 pic.twitter.com/Bp8LVhfVTQ — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) October 25, 2020

ووقعت معظم الاختيارات على النجم المصري المتألق محمد صلاح، خاصة بعد وصوله إلى الهدف رقم 100 مع الريدز، ودخوله ضمن قائمة عمالقة هدافي ليفربول التاريخيين.

دائم الحضور في كل المواعيد، الملك المصري لا يتوقف عن التسجيل أيًا كان الخصم.. 🔥 استمتعوا بالـ 100 هدف التي سجلها @MoSalah مع الريدز! 💪⚽️pic.twitter.com/3gaSWZHib7 — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) October 18, 2020

وتوزعت التوقعات الأخرى للجماهير بين النجم السنغالي ساديو ماني، وبنسبة أقل قائد الفريق الإنجليزي جوردان هندرسون.

وستتجه الأنظار إلى ملعب أنفيلد غدا الثلاثاء، عندما يواجه ليفربول نادي ميتييلاند الدانماركي في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا، لمعرفة من سيسجل التاريخ اسمه بإحراز الهدف رقم 10 آلاف مع ليفربول.

بعد وصول صلاح ل ١٠٠ هدف مع ليفربول اعرف كم هدف احرزه محمد صلاح في تاريخه وأرقامه الممتازه مع ليڤربول وسر عشق كلوب له وعدد اسيستات صلاح حتى الآن ( رقم ممتاز جدا ) في ڤيديو قصيرhttps://t.co/RKzxJ4Gc84 pic.twitter.com/FSfSJWr2OQ — Abo Malek 🦅 El Ahlawy 🦅 (@amr__harfoush) October 25, 2020

باذن الله ( مو صلاح ) امام ويست هام في المباراة القادمة ❤️🌹 pic.twitter.com/aeytu24ByQ — عبدالرحمن علي (@aboOo_0mar) October 25, 2020

مفيش غيره ابومكة الغالي ان شاء الله، يارب صلاح ❤ pic.twitter.com/TbaQXOari0 — 🇪🇬ЅᎯℳᎯ ♡ Ȋᓄَɹɹɹ (@EgyptSama_) October 25, 2020

رقم جديد؟

مالها الا ابو مكه 😍 pic.twitter.com/4yclFF5dzg — د حـ مـ ي (@dhoom0808) October 26, 2020