بعد تطاول ماكرون على الرسول.. بوغبا ينفي اعتزاله اللعب مع منتخب فرنسا

قال أولي غونار سولسكاير مدرب مانشستر يونايتد إن بول بوغبا يتطلع لتعويض ما فاته بعد فترة غياب طويلة للإصابة عقب تقديم الدولي الفرنسي أداء مميزا بالتعادل 1-1 مع توتنهام هوتسبير بالبريميرليغ أمس الجمعة.
نفى النجم الفرنسي بول بوغبا لاعب وسط مانشستر يونايتد أنباء عن اعتزاله دوليا مع منتخب بلاده، وذلك عقب تطاول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
وعلى حسابه الرسمي في إنستغرام، نشر بوغبا صورة لخبر صحيفة "صن" (THE SUN) البريطانية الذي يتحدث عن اعتزاله اللعب مع منتخب فرنسا، وعلق على الصورة قائلا "(صن) فعلتها مجددا، هذه الأخبار عارية تماما عن الصحة، أخبار لم أقلها أو أفكر بها حتى، أنا غاضب ومستاء ومصدوم من بعض وسائل الإعلام التي تستخدم عناوين غير صحيحة في موضوع حساس كالدائر في فرنسا حاليا وإقحام المنتخب الفرنسي في مثل هذا الأمر".
وتابع "أنا ضد كل أشكال الإرهاب والعنف، للأسف بعض وسائل الإعلام لا تتصرف بمسؤولية عندما تنشر مثل هذه الأخبار، وتسيء استخدام حرية الصحافة، ولا تتقصى حقيقة الخبر قبل نشره، سأتحرك قضائيا ضد ناشري ومروجي هذه الأخبار الكاذبة".
View this post on Instagram
So The Sun did it again… absolutely 100% unfounded news about me are going around, stating things I have never said or thought. I am appalled, angry, shocked and frustrated some “media” sources use me to make total fake headlines in the sensible subject of French current events and adding my religion and the French National Team to the pot. I am against any and all forms of terror and violence. My religion is one of peace and love and must be respected. Unfortunately, some press people don’t act responsibly when writing the news, abusing their press freedom, not verifying if what they write/reproduce is true, creating a gossip chain without caring it affects people’s lives and my life. I am taking legal action against the publishers and spreaders of these 100% Fake News. In a quick shout out to The Sun, who normally could not care less: some of you guys probably went to school and will remember how your teacher said to always check your sources, don’t write without making sure. But hey, seems you did it again and on a very serious topic this time, shame on you! #fakenews #AllezLesBleus @equipedefrance
يذكر أن صحيفة "صن" البريطانية نشرت صورة تجمع بوغبا وماكرون، وكتبت تقريرا بعنوان "بول بوغبا نجم مان يونايتد يتوقف عن اللعب مع منتخب فرنسا بعد تعليقات ماكرون عن (الإرهاب الإسلامي)".