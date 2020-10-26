بعد تطاول ماكرون على الرسول.. بوغبا ينفي اعتزاله اللعب مع منتخب فرنسا

نفى النجم الفرنسي بول بوغبا لاعب وسط مانشستر يونايتد أنباء عن اعتزاله دوليا مع منتخب بلاده، وذلك عقب تطاول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وعلى حسابه الرسمي في إنستغرام، نشر بوغبا صورة لخبر صحيفة "صن" (THE SUN) البريطانية الذي يتحدث عن اعتزاله اللعب مع منتخب فرنسا، وعلق على الصورة قائلا "(صن) فعلتها مجددا، هذه الأخبار عارية تماما عن الصحة، أخبار لم أقلها أو أفكر بها حتى، أنا غاضب ومستاء ومصدوم من بعض وسائل الإعلام التي تستخدم عناوين غير صحيحة في موضوع حساس كالدائر في فرنسا حاليا وإقحام المنتخب الفرنسي في مثل هذا الأمر".

وتابع "أنا ضد كل أشكال الإرهاب والعنف، للأسف بعض وسائل الإعلام لا تتصرف بمسؤولية عندما تنشر مثل هذه الأخبار، وتسيء استخدام حرية الصحافة، ولا تتقصى حقيقة الخبر قبل نشره، سأتحرك قضائيا ضد ناشري ومروجي هذه الأخبار الكاذبة".

يذكر أن صحيفة "صن" البريطانية نشرت صورة تجمع بوغبا وماكرون، وكتبت تقريرا بعنوان "بول بوغبا نجم مان يونايتد يتوقف عن اللعب مع منتخب فرنسا بعد تعليقات ماكرون عن (الإرهاب الإسلامي)".