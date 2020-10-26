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التطبيع الرياضي.. العين الإماراتي يدعو مكابي حيفا الإسرائيلي لمباراة ودية بأبو ظبي

نادي مكابي حيفا الإسرائيلي نشر شعاره (يسار) بجوار شعار نادي العين الإماراتي (مواقع التواصل)
نادي مكابي حيفا الإسرائيلي نشر شعاره (يسار) بجوار شعار نادي العين الإماراتي (مواقع التواصل)
26/10/2020

في إطار الهرولة نحو التطبيع الرياضي بعد السياسي، أعلن نادي مكابي حيفا الإسرائيلي عن تلقيه دعوة رسمية من نادي العين الإماراتي، لخوض مباراة ودية بينهما في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

ونشر الموقع الرسمي لنادي مكابي حيفا تصريحات لرئيس النادي يعقوب شاحار قال فيها "يسعدني إبلاغكم أن نادينا قد تمت دعوته لعقد مباراة ودية لكرة القدم تسمى (مباراة السلام) في أبو ظبي ضد نادي العين".

وأضاف شاحار "لطالما اعتقدت أنه من الممكن تطوير العلاقات الودية من خلال الرياضة"، مشيرا إلى أنه سيتم تحديد موعد المباراة لاحقا، وفقا لجداول الناديين.

وأكد أنه سيتم في غضون الأيام القليلة القادمة توقيع مذكرة تفاهم بين الناديين من أجل إنشاء علاقة تشمل التعاون في كل من الجانب الرياضي وجانب الأعمال.

واحتفى الحساب الرسمي للخارجية الإسرائيلية على تويتر "إسرائيل بالعربية" بإقامة المباراة الودية بين الناديين الإماراتي والإسرائيلي.

وتتصاعد عملية التطبيع في المجال الرياضي بين الإمارات وإسرائيل، حيث كان نادي النصر الإماراتي أعلن الشهر الماضي ضم لاعبه الجديد ضياء سبع الذي أصبح أول لاعب في المنتخب الإسرائيلي يحترف بدوري الخليج العربي الإماراتي لكرة القدم، وهو ما يلقى هجوما واسعا من الناشطين على المستوى العربي الذين استنكروا الهرولة إلى التطبيع الرياضي بعد السياسي بين الإمارات وإسرائيل.

المصدر : خدمة سند

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