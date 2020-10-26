التطبيع الرياضي.. العين الإماراتي يدعو مكابي حيفا الإسرائيلي لمباراة ودية بأبو ظبي

في إطار الهرولة نحو التطبيع الرياضي بعد السياسي، أعلن نادي مكابي حيفا الإسرائيلي عن تلقيه دعوة رسمية من نادي العين الإماراتي، لخوض مباراة ودية بينهما في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

ونشر الموقع الرسمي لنادي مكابي حيفا تصريحات لرئيس النادي يعقوب شاحار قال فيها "يسعدني إبلاغكم أن نادينا قد تمت دعوته لعقد مباراة ودية لكرة القدم تسمى (مباراة السلام) في أبو ظبي ضد نادي العين".

وأضاف شاحار "لطالما اعتقدت أنه من الممكن تطوير العلاقات الودية من خلال الرياضة"، مشيرا إلى أنه سيتم تحديد موعد المباراة لاحقا، وفقا لجداول الناديين.

وأكد أنه سيتم في غضون الأيام القليلة القادمة توقيع مذكرة تفاهم بين الناديين من أجل إنشاء علاقة تشمل التعاون في كل من الجانب الرياضي وجانب الأعمال.

واحتفى الحساب الرسمي للخارجية الإسرائيلية على تويتر "إسرائيل بالعربية" بإقامة المباراة الودية بين الناديين الإماراتي والإسرائيلي.

سيخوض فريق مكابي حيفا الإسرائيلي مباراة ودية في أبوظبي أمام نادي العين الإماراتي، وأعلن اليوم رئيس النادي الإسرائيلي إنه سعيد بهذه المباراة التي سيطلق عليها مصطلح "مباراة السلام" pic.twitter.com/BO3MVgJF6f — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) October 25, 2020

وتتصاعد عملية التطبيع في المجال الرياضي بين الإمارات وإسرائيل، حيث كان نادي النصر الإماراتي أعلن الشهر الماضي ضم لاعبه الجديد ضياء سبع الذي أصبح أول لاعب في المنتخب الإسرائيلي يحترف بدوري الخليج العربي الإماراتي لكرة القدم، وهو ما يلقى هجوما واسعا من الناشطين على المستوى العربي الذين استنكروا الهرولة إلى التطبيع الرياضي بعد السياسي بين الإمارات وإسرائيل.

وكانكم لعبتو مع فريق اجنبي

ما كلهم اسرائيليين — قرَوي (@AboAli96076696) October 25, 2020

ناس داخله تعلق.. تحس انهم نتنياهو في نفسهم — ⚕️ابن خلف الدهشوري🦅 (@pharmacist_eg) October 25, 2020