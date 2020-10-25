نابولي يتجاوز هزيمته الأوروبية بفوز محلي ويقفز لوصافة الدوري الإيطالي

أفلت نابولي من كمين مضيفه بينفينتو، وقلب تأخره بهدف نظيف في الشوط الأول إلى فوز ثمين 2 – 1 في الشوط الثاني من مباراتهما اليوم بالجولة الخامسة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، والتي شهدت أيضا تعادل بارما مع سبيزيا 2 – 2، وفوز كالياري على كروتوني 4 – 2.

وقفز نابولي إلى المركز الثاني في جدول المسابقة برصيد 11 نقطة، وبفارق الأهداف فقط أمام ساسولو، وبفارق نقطة واحدة خلف ميلان المتصدر، في حين تجمد رصيد بينفينتو عند 6 نقاط في المركز الـ12.

وأنهى بينفينتو الشوط الأول لمصلحته بهدف نظيف سجله روبرتو إنسيني في الدقيقة 30، ولكن شقيقه الأكبر لورنزو إنسيني سجل هدف التعادل لفريقه نابولي في الدقيقة 60 قبل أن يحرز أندريا بيتانيا هدف الفوز لنابولي في الدقيقة 67.

وعلى عكس أدائه بالدوري الإيطالي قدّم نابولي أداء سيئا، وخسر على ملعبه 1-صفر أمام ألكمار الهولندي في مستهل مباريات المجموعة السادسة بدور المجموعات بالدوري الأوروبي.

وفي مباراة أخرى، قلب كالياري تأخره بهدف نظيف إلى فوز كبير 4-2 على كروتوني، ليرفع رصيده إلى 7 نقاط، ويتقدم إلى المركز العاشر مؤقتا، وتجمد رصيد كروتوني عند نقطة واحدة في المركز الأخير.

وتقدم جونيور ميسياس بهدف لكروتوني في الدقيقة 21، وردّ كالياري بهدفين سجلهما شارالمبوس كيرياكو وجيوفاني سيميوني في الدقيقتين 25 و35.

وعادل سالفاتوري مولينا بهدف لكروتوني في الدقيقة 43، ثم سجل ريكاردو سوتيل وجواو بيديو جلفاو هدفين آخرين لكالياري في الدقيقتين 45 و84.

وشهدت الدقيقة 48 طرد لوكا تشيجاريني لاعب كروتوني لنيله الإنذار الثاني في المباراة.