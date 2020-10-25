ريال سوسيداد يستعيد صدارة الليغا من ريال مدريد

أهدر فياريال فرصة تصدّر الدوري الإسباني لكرة القدم بتعادله من دون أهداف مع قادش، لكن ريال سوسيداد لم يفوّت الفرصة وقفز إلى صدارة الليغا مجددا بفارق نقطة أمام ريال مدريد، بعد فوزه 4-1 على ويسكا في ختام مباريات يوم الأحد.

وبدا أن ألفارو نغريدو منح التقدم لقادش، حيث وضع الكرة في الشباك بعد ركلة حرة، لكن حكم الفيديو المساعد (فار) ألغى الهدف بسبب وجود أنطوني لوزانو -الذي سجل هدف الفوز على ريال مدريد في الجولة الماضية- في موقف تسلل.

وباستثناء ذلك، لم يصنع قادش خطورة على مرمى سيرجيو أسينخو حارس فياريال، وأنهى المباراة من دون أي تسديدة على المرمى، في حين سدد فياريال كرتين فقط.

ويحتل فياريال المركز الثاني برصيد 12 نقطة من 7 مباريات، ومن دون أي فوز خارج أرضه، في حين يأتي قادش خامسا وله 11 نقطة، ولا يزال يبحث عن فوزه الأول على أرضه منذ العودة إلى دوري الأضواء.

وكان ريال مدريد يتصدر الدوري برصيد 13 نقطة من 6 مباريات، بعد الفوز 3-1 على برشلونة في مباراة القمة أمس السبت، لكن ريال سوسيداد استعاد الصدارة بعد فوزه بجدارة على ويسكا 4-1 وارتفاع رصيده إلى 14 نقطة.

وكان ريال مدريد خسر أول الأسبوع الماضي على ملعبه أمام فريق قادش صفر-1، بعد أداء باهت من لاعبي الملكي.