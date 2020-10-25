ساوثهامبتون يلحق الهزيمة الأولى بالمتصدر إيفرتون لصالح حامل اللقب ليفربول

أهدر إيفرتون فرصة الانفراد بصدارة ترتيب فرق الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عقب خسارته 2-صفر أمام مضيفه ساوثهامبتون في الجولة السادسة للبريميرليغ، ليمنح حامل اللقب ليفربول فرصة تخطيه في الجولات القادمة.

وتجمّد رصيد إيفرتون، الذي تلقى خسارته الأولى في البريميرليغ هذا الموسم، عند 13 نقطة، لكنه ظل موجودا على القمة بفارق الأهداف فقط أمام أقرب ملاحقيه جاره اللدود ليفربول، المتساوي معه في الرصيد نفسه.

في المقابل، ارتفع رصيد ساوثهامبتون، الذي حقق فوزه الثالث في مبارياته الأربع الأخيرة بالمسابقة، إلى 10 نقاط، ليتقدم للمركز الخامس مؤقتا إلى حين انتهاء باقي مباريات المرحلة.

وافتتح جيمس وارد التسجيل لساوثهامبتون في الدقيقة 27، قبل أن يضيف تشي آدامز الهدف الثاني في الدقيقة 35.

وكاد آدامز يضيف الهدف الثالث لفريقه والثاني له في الدقيقة 75 عندما أتيحت له فرصة سهلة أمام مرمى إيفرتون، لكنه أهدرها.

وتضاعفت معاناة إيفرتون خلال اللقاء بعدما اضطر للعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه لوكاس ديني في الدقيقة 71، ليفشل في تقليص الفارق على الأقل خلال الدقائق المتبقية من اللقاء.

وفشل إيفرتون الذي استهل الموسم بـ4 انتصارات متتالية بالدوري، في تحقيق الفوز للمباراة الثانية على التوالي بعد تعادل بملعبه 2-2 مع ضيفه ليفربول في الجولة الماضية خلال ديربي ميرسيسايد.