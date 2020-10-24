يحتل المركز العاشر بجدول الترتيب.. معاناة مان سيتي تتواصل في البريميرليغ

حافظ الإسباني جوسيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي على سجله خاليا من الهزائم في مواجهة ويستهام، وقاد فريقه إلى تعادل ثمين 1-1 على ملعب "لندن الأولمبي" اليوم السبت في المرحلة السادسة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وواصل ويستهام صحوته في المسابقة حيث حقق التعادل الثاني على التوالي بعد انتصارين متتاليين، ليعوض هزيمته في أول مباراتين خاضهما في المسابقة هذا الموسم.

وأنهى الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله ميشيل أنطونيو (18). ورد مانشستر سيتي في الشوط الثاني بهدف التعادل عن طريق البديل فيل فودين (51).

والتعادل هو الأول مقابل 8 انتصارات لمانشستر سيتي في المباريات التي خاضها الفريق بقيادة غوارديولا في مواجهة ويستهام بالبريميرليغ، منذ توليه تدريب الفريق صيف 2016.

ولم تغير نتيجة التعادل من وضع الفريقين في جدول الدوري الإنجليزي، حيث رفع "الهامرز" رصيدهم إلى 8 نقاط في المركز العاشر بفارق الأهداف فقط أمام "السيتيزنز".