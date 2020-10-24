ليفربول يهزم شيفيلد يونايتد ويزاحم إيفرتون على صدارة البريميرليغ

قلب ليفربول تأخره بهدف نظيف إلى فوز ثمين وصعب 2-1 على شيفيلد يونايتد في المرحلة السادسة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم ليزاحم جاره إيفرتون في صدارة جدول المسابقة مؤقتا.

واستفاد ليفربول من هدايا باقي منافسيه البارزين وبدأ في توسيع الفجوة معهم بعد مراحل قليلة من المسابقة، حيث رفع رصيده إلى 13 نقطة بالتساوي مع إيفرتون المتصدر، في حين سقط مانشستر سيتي في فخ التعادل 1-1 مع مضيفه ويستهام اليوم وتجمد رصيده عند 8 نقاط.

كما تعادل مانشستر يونايتد مع تشلسي سلبيا اليوم أيضا بالمرحلة نفسها، ليبقى رصيدهما عند 7 نقاط و9 نقاط على الترتيب.

وعلى ملعب "أنفيلد"، انتهى الشوط الأول بالتعادل 1-1، حيث بادر شيفيلد يونايتد بهز الشباك عن طريق ساندير بيرغ (13 من ضربة جزاء)، ورد ليفربول بهدف سجله البرازيلي روبرتو فيرمينو (41).

وفي الشوط الثاني، سجل البرتغالي ديوغو جوتا هدف الفوز لليفربول (64)، ليكون الفوز الأول للفريق في آخر 3 مباريات خاضها بالمسابقة.