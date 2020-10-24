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ليفاندوفسكي يواصل هوايته بهز الشباك.. بايرن يضرب فرانكفورت بخماسية

ليفاندوفسكي سجل ثلاثية لبايرن ميونخ (رويترز)
ليفاندوفسكي سجل ثلاثية لبايرن ميونخ (رويترز)
24/10/2020

سجل النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي ثلاثية (هاتريك)، قاد بها بايرن ميونخ إلى الفوز على ضيفه  آينتراخت فرانكفورت بخماسية نظيفة اليوم السبت في المرحلة الخامسة من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا).

وحافظ لايبزيغ على موقعه في الصدارة بعدما تغلب على هيرتا برلين 2-1، كما تغلب بوروسيا مونشنغلادباخ على مضيفه ماينز 3-2، في حين تعادل يونيون برلين مع فرايبورغ 1-1.

ورفع الفريق البافاري المتوّج بثلاثية الدوري والكأس ودوري الأبطال الموسم الماضي رصيده إلى 12 نقطة، لكنه ظل في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف لايبزيغ، في حين تجمد رصيد آينتراخت فرانكفورت عند 8 نقاط.

وسجّل خماسية البايرن ليفاندوفسكي (10 و26 و61)، وليروي ساني (73)، وجمال موسيالا (90).

وعزّز ليفاندوفسكي بذلك موقعه في صدارة قائمة هدّافي البوندسليغا رافعا رصيده إلى 10 أهداف.

المصدر : وكالات

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