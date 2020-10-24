شاهد.. هل ركلة جزاء راموس صحيحة؟

في الدقيقة 62 من "كلاسيكو الأرض" بين برشلونة وريال مدريد؛ منح الحكم خوان مارتينيز مونويرا ركلة جزاء للملكي بعد مراجعة تقنية الحكم المساعد (فار)، مما أثار غضب لاعبي البرسا ومدربهم رونالد كومان.

وشد المدافع الفرنسي كليمنت لنغليه مدافع برشلونة، الإسباني سيرجيو راموس من قميصه داخل منطقة الجزاء، ولم يحسم حكم "الفار" القرار واستدعى الحكم مونيرا ليراجع اللقطة على الشاشة ويأخذ القرار باحتساب ركلة جزاء من عدمه".

وعن هذه الحادثة، يقول الإسباني أوليفر أندوخار خبير التحكيم في راديو "ماركا" إن "الشد الضعيف الذي حصل لا يستوجب منح ركلة جزاء، وهذه الحادثة تتكرر عشرات المرات خلال المباراة، فهل سيحتسب الحكم في كل مرة ركلة جزاء؟"

واستشهد بحالة في مباراة ريال بيتيس وريال سوسيداد، التي لم يحتسب فيها الحكم ركلة جزاء رغم أن الشد وصل لتمزيق قميص اللاعب.

في المقابل، اعتبر النجم السابق للكرة المصرية ومحلل قنوات "بي إن سبورتس" محمد أبو تريكة أن ركلة الجزاء صحيحة، واصفا تصرف لنغليه بأنه "تافه وغبي"، وأضاف أن البرسا كان مسيطرا على الشوط الثاني، وشكلت هذه الحادثة منعطفا، وأخذت المباراة التي انتهت بفوز الريال 3-1في الكامب نو باتجاه الميرينغي.

وبهذا الفوز، رفع ريال مدريد رصيده إلى 13 نقطة، لينفرد بصدارة جدول المسابقة، وتجمد رصيد برشلونة عند 7 نقاط في المركز العاشر، بعدما مُني بالهزيمة الثانية على التوالي في المسابقة.