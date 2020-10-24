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سلبية في الأداء والنتيجة.. قمة مانشستر يونايتد وتشلسي لم تف بوعودها

مباراة مان يونايتد وتشلسي كانت باهتة ودون المستوى (رويترز)
مباراة مان يونايتد وتشلسي كانت باهتة ودون المستوى (رويترز)
24/10/2020

خيم التعادل السلبي اليوم على قمة المرحلة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز بين مانشستر يونايتد ومضيفه تشلسي على ملعب "أولد ترافورد".

وشهدت المرحلة نفسها اليوم أيضا، تعادل مانشستر سيتي مع مضيفه ويستهام يونايتد 1-1 وفوز كريستال بالاس على مضيفه فولهام 2-1.

وقدم المان يونايتد والبلوز مباراة باهتة دون المستوى، خاصة في شوطها الأول، إذ لم يجازف أي منهما للبحث عن فرص تصنع الأهداف.

وشهدت المباراة المشاركة الأولى للنجم الأوروغوياني إدينسون كافاني الذي انضم "للمانيو" في الميركاتو الصيفي المنصرم.

وبهذا التعادل رفع تشلسي رصيده إلى 9 نقاط من 6 مباريات محتلا المركز السادس في جدول الترتيب، كما رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 7 نقاط من 5 مباريات في المركز 15.

المصدر : وكالات

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