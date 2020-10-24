الوضع ضبابي.. هل يشارك رونالدو في مواجهة برشلونة بدوري الأبطال؟

أعلن المدير الفني لفريق يوفنتوس أندريا بيرلو اليوم السبت أنه طبقا للوضع الحالي سيغيب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن صفوف الفريق في مباراته المقررة أمام هيلاس فيرونا غدا الأحد، ضمن منافسات الدوري الإيطالي لكرة القدم، حيث لم تظهر بعد نتائج سلبية لفحوص كورونا الخاصة به.

وقال بيرلو "حتى الليلة الماضية، لم يكن هناك أي جديد بشأن كريستيانو.. نحن بانتظار نتائج المسحة".

وأضاف بيرلو أن المسحة الجديدة للاعب خط الوسط الأميركي ويستون ماكيني جاءت سلبية أمس الجمعة.

وتجدر الإشارة إلى أن رابطة الدوري الإيطالي تشترط خضوع اللاعبين لفحوص تأتي بنتائج سلبية، قبل 48 ساعة من المباراة.

وكانت وسائل إعلام برتغالية ذكرت أمس الأول الخميس أن الفحوص الجديدة لرونالدو جاءت إيجابية، وأنه سيغيب عن المباراة المرتقبة أمام برشلونة الأربعاء المقبل في دوري أبطال أوروبا.

ويشترط الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) أن تأتي فحوص اللاعبين المعزولين بنتائج سلبية قبل أسبوع من المباراة، وهو ما يعني غياب رونالدو عن مباراة الأربعاء القادم.

وكانت الفحوص كشفت عن إصابة رونالدو (35 عاما) بفيروس كورونا في 13 من الشهر الجاري، ليرحل عن معسكر المنتخب البرتغالي حينذاك ويعود إلى تورينو.

وخلال فترة عزله، غاب رونالدو عن صفوف يوفنتوس في مباراته أمام كروتوني (2-2) في الدوري، وكذلك في المباراة أمام دينامو كييف الأوكراني (2-0) في دوري الأبطال الثلاثاء الماضي.