البث الحي
كرة قدم

الوضع ضبابي.. هل يشارك رونالدو في مواجهة برشلونة بدوري الأبطال؟

رونالدو أصيب بكورونا في 13 من الشهر الجاري (مواقع التواصل)
رونالدو أصيب بكورونا في 13 من الشهر الجاري (مواقع التواصل)
24/10/2020

أعلن المدير الفني لفريق يوفنتوس أندريا بيرلو اليوم السبت أنه طبقا للوضع الحالي سيغيب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن صفوف الفريق في مباراته المقررة أمام هيلاس فيرونا غدا الأحد، ضمن منافسات الدوري الإيطالي لكرة القدم، حيث لم تظهر بعد نتائج سلبية لفحوص كورونا الخاصة به.

وقال بيرلو "حتى الليلة الماضية، لم يكن هناك أي جديد بشأن كريستيانو.. نحن بانتظار نتائج المسحة".

وأضاف بيرلو أن المسحة الجديدة للاعب خط الوسط الأميركي ويستون ماكيني جاءت سلبية أمس الجمعة.

وتجدر الإشارة إلى أن رابطة الدوري الإيطالي تشترط خضوع اللاعبين لفحوص تأتي بنتائج سلبية، قبل 48 ساعة من المباراة.

وكانت وسائل إعلام برتغالية ذكرت أمس الأول الخميس أن الفحوص الجديدة لرونالدو جاءت إيجابية، وأنه سيغيب عن المباراة المرتقبة أمام برشلونة الأربعاء المقبل في دوري أبطال أوروبا.

ويشترط الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) أن تأتي فحوص اللاعبين المعزولين بنتائج سلبية قبل أسبوع من المباراة، وهو ما يعني غياب رونالدو عن مباراة الأربعاء القادم.

وكانت الفحوص كشفت عن إصابة رونالدو (35 عاما) بفيروس كورونا في 13 من الشهر الجاري، ليرحل عن معسكر المنتخب البرتغالي حينذاك ويعود إلى تورينو.

وخلال فترة عزله، غاب رونالدو عن صفوف يوفنتوس في مباراته أمام كروتوني (2-2) في الدوري، وكذلك في المباراة أمام دينامو كييف الأوكراني (2-0) في دوري الأبطال الثلاثاء الماضي.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

رونالدو يغيب عن يوفنتوس في مواجهة برشلونة بسبب إيجابية اختبار فيروس كورونا

ذكر تقرير إسباني أن كريستيانو رونالدو لن يتمكن من اللعب مع يوفنتوس ضد برشلونة، الأربعاء القادم، بالجولة الثانية لدوري أبطال أوروبا؛ بسبب إيجابية الاختبار الثاني، الذي أجراه بعد إصابته بفيروس كورونا.

المزيد من كرة قدم

يوفنتوس يتعادل للمرة الثالثة بالدوري الإيطالي قبل مواجهة برشلونة بأبطال أوروبا

لاعبو فيرونا أحكموا قبضتهم على مفاتيح لعب يوفنتوس (رويترز)

أسقط أرسنال بملعبه.. البديل فاردي يعيد ليستر إلى طريق الانتصارات في البريميرليغ

فاردي يحتفل بهدف الفوز القاتل لليستر سيتي (غيتي)

شاهد.. نهضة بركان المغربي يتوّج بلقب كأس الاتحاد الأفريقي للمرة الأولى في تاريخه

لاعبو نهضة بركان يحتفلون بهدف الفوز على بيراميدز (مواقع التواصل)

ريال سوسيداد يستعيد صدارة الليغا من ريال مدريد

لاعبو قادش يحتفلون بهدف نغريدو الذي ألغاه &#34;الفار&#34; (غيتي)
الأكثر قراءة

مقاطعة البضائع الفرنسية.. باريس تدعو لوقفها وماكرون: لن نتراجع أبدا وعمران خان يتهمه بمهاجمة الإسلام

فيلسوف فرنسي ينتقد ماكرون: المسلمون لديهم أخلاق وإحساس بالشرف

الفيلسوف الفرنسي ميشيل أونفراي (يمين) والصحفي والكاتب إريك زمور (وكالات)

لهم أعين لا يبصرون وآذان لا يسمعون بها.. أردوغان ينتقد ساسة أوروبا بعد الإساءة للنبي الكريم ومسؤول أوروبي يرد

أردوغان جدد دعوته لماكرون لفحص صحته العقلية (الأناضول)

كورونا.. علماء بلجيكيون يكشفون لغز فقدان حاسة الشم

فقدان حاسة الشم قد يشير إلى الإصابة بفيروس كورونا (بيكسابي)