البث الحي
رياضة

كرر تفوقه على الوداد.. الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا

الأهلي ينتظر في النهائي الفائز من مواجهة الزمالك والرجاء المغربي (مواقع التواصل)
الأهلي ينتظر في النهائي الفائز من مواجهة الزمالك والرجاء المغربي (مواقع التواصل)
23/10/2020

تأهل الأهلي المصري إلى المباراة النهائية ببطولة دوري أبطال أفريقيا عقب فوزه على الوداد المغربي 3-1 اليوم الجمعة في إياب نصف نهائي البطولة.

وكان الأهلي فاز في مباراة الذهاب التي أقيمت في المغرب بهدفين نظيفين ليصعد للمباراة النهائية فائزا بمجموع المباراتين 5-1.

وسجل ثلاثية "نادي القرن" مروان محسن (7) وحسين الشحات (26) وياسر إبراهيم (59)، أما هدف حفظ ماء الوجه للفريق المغربي فسجله زهير المترجي (82).

ورفع الأهلي رصيد أهدافه في البطولة إلى 34 هدفا، ليحقق الرقم القياسي من حيث عدد الأهداف المسجلة في نسخة واحدة بالبطولة، حيث تخطى رقم إنيمبا النيجيري الذي سجل 31 هدفا في البطولة عام 2003.

وبإمكان الأهلي أن يعزز الرقم القياسي في حال تسجيله أهدافا في المباراة النهائية، التي ستقام في مصر.

وينتظر الأهلي في المباراة النهائية التي ستقام في السادس من الشهر المقبل، الفائز من الزمالك المصري والرجاء المغربي، علما بأن الزمالك فاز في مباراة الذهاب التي أقيمت في المغرب بهدف نظيف.

المزيد من رياضة

يوفنتوس يتعادل للمرة الثالثة بالدوري الإيطالي قبل مواجهة برشلونة بأبطال أوروبا

لاعبو فيرونا أحكموا قبضتهم على مفاتيح لعب يوفنتوس (رويترز)

أسقط أرسنال بملعبه.. البديل فاردي يعيد ليستر إلى طريق الانتصارات في البريميرليغ

فاردي يحتفل بهدف الفوز القاتل لليستر سيتي (غيتي)

شاهد.. نهضة بركان المغربي يتوّج بلقب كأس الاتحاد الأفريقي للمرة الأولى في تاريخه

لاعبو نهضة بركان يحتفلون بهدف الفوز على بيراميدز (مواقع التواصل)

ريال سوسيداد يستعيد صدارة الليغا من ريال مدريد

لاعبو قادش يحتفلون بهدف نغريدو الذي ألغاه &#34;الفار&#34; (غيتي)
الأكثر قراءة

مقاطعة البضائع الفرنسية.. باريس تدعو لوقفها وماكرون: لن نتراجع أبدا وعمران خان يتهمه بمهاجمة الإسلام

فيلسوف فرنسي ينتقد ماكرون: المسلمون لديهم أخلاق وإحساس بالشرف

الفيلسوف الفرنسي ميشيل أونفراي (يمين) والصحفي والكاتب إريك زمور (وكالات)

لهم أعين لا يبصرون وآذان لا يسمعون بها.. أردوغان ينتقد ساسة أوروبا بعد الإساءة للنبي الكريم ومسؤول أوروبي يرد

أردوغان جدد دعوته لماكرون لفحص صحته العقلية (الأناضول)

كورونا.. علماء بلجيكيون يكشفون لغز فقدان حاسة الشم

فقدان حاسة الشم قد يشير إلى الإصابة بفيروس كورونا (بيكسابي)