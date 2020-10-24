كرر تفوقه على الوداد.. الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا

تأهل الأهلي المصري إلى المباراة النهائية ببطولة دوري أبطال أفريقيا عقب فوزه على الوداد المغربي 3-1 اليوم الجمعة في إياب نصف نهائي البطولة.

وكان الأهلي فاز في مباراة الذهاب التي أقيمت في المغرب بهدفين نظيفين ليصعد للمباراة النهائية فائزا بمجموع المباراتين 5-1.

وسجل ثلاثية "نادي القرن" مروان محسن (7) وحسين الشحات (26) وياسر إبراهيم (59)، أما هدف حفظ ماء الوجه للفريق المغربي فسجله زهير المترجي (82).

ورفع الأهلي رصيد أهدافه في البطولة إلى 34 هدفا، ليحقق الرقم القياسي من حيث عدد الأهداف المسجلة في نسخة واحدة بالبطولة، حيث تخطى رقم إنيمبا النيجيري الذي سجل 31 هدفا في البطولة عام 2003.

وبإمكان الأهلي أن يعزز الرقم القياسي في حال تسجيله أهدافا في المباراة النهائية، التي ستقام في مصر.

وينتظر الأهلي في المباراة النهائية التي ستقام في السادس من الشهر المقبل، الفائز من الزمالك المصري والرجاء المغربي، علما بأن الزمالك فاز في مباراة الذهاب التي أقيمت في المغرب بهدف نظيف.