أطاح ببرشلونة في عقر داره.. ريال مدريد ملك كلاسيكو الأرض

وجّه ريال مدريد لطمة قوية لمنافسه التقليدي برشلونة، وتغلب عليه 3-1 في عقر داره اليوم السبت في "كلاسيكو الأرض"، بالمرحلة السابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وانتزع الملكي فوزا غاليا، واستعاد بعض اتزانه بعد هزيمتين متتاليتين على ملعبه؛ أمام قادش بهدف نظيف في الليغا السبت الماضي، وأمام شاختار دونيتسك الأوكراني 2-3 في دوري أبطال أوروبا الأربعاء الماضي.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل 1-1، حيث بادر الريال بهز الشباك عن طريق الأوروغوياني فيدريكو فالفيردي (5)، وتعادل الناشئ المتألق أنسو فاتي لبرشلونة (8)، ليكون هدفه الرابع مع برشلونة في الموسم الحالي بالدوري الإسباني.

وفي الشوط الثاني، ورغم تفوق برشلونة نسبيا في الأداء والفرص التي سنحت له، فإن التقدم كان من نصيب الريال عن طريق ضربة جزاء سددها سيرجيو راموس (63).

وضاعف البديل الكرواتي لوكا مودريتش محنة برشلونة بتسجيل الهدف الثالث (90).

ورفع الريال رصيده إلى 13 نقطة، لينفرد بصدارة جدول المسابقة، وتجمد رصيد برشلونة عند 7 نقاط في المركز العاشر، بعدما مُني بالهزيمة الثانية على التوالي في المسابقة.