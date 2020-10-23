تحدث عن جدول مباريات "مجنون".. هل يمهّد غوارديولا لموسم صفري آخر؟

قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي -اليوم الجمعة- إن المنافسة في المسابقات الأوروبية هذا الموسم تضرّ الأندية، لأن الجدول القاسي يترك للاعبين القليل من الوقت للتعافي بين المباريات.

وتسبب وباء كورونا في انطلاق الموسم متأخرا في سبتمبر/أيلول، وبدأت الفرق مشوارها الأوروبي هذا الأسبوع فقط، لذا ستقام مباريات دور المجموعات كل أسبوع حتى الفترة الدولية للمنتخبات الشهر المقبل.

ووصف غوارديولا جدول المباريات بأنه "جنوني"، وجعل من الصعب التخطيط لمباراة ويستهام يونايتد غدا السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وردّ المدرب "الفيلسوف" على سؤال عن تضرر الأندية الكبرى من المشاركة الأوروبية، قائلا "بالتأكيد.. هذه المسابقة صعبة جدا".

وأضاف "اللاعبون الذين يحصلون على 7 أو 8 أيام بين المباريات، يملكون وقتا أطول للاستعداد، ومن ناحية أخرى نحن ننافس على الألقاب ويجب أن نتعايش مع الوضع".

وتابع أن "كل الفرق التي تنافس في أوروبا تعاني من نفس المشكلة، وفي الوقت الحالي قبل يوم من المباراة لا أعرف اختياراتي. سنلعب غدا ولا يوجد الكثير من الوقت للتعافي، واللاعبون يتدربون جيدا، وسنحدد التشكيلة الليلة".

ولم يكشف غوارديولا عن موقف لاعب الوسط كيفن دي بروين والمدافعين ناثان آكي وإيمريك لابورت، بينما لم يتدرب المهاجم غابرييل جيسوس مع الفريق حتى الآن، وذكر أن "بعضهم قد يدخل القائمة والبعض لا، وستعرفون غدا".

ويحتل المان سيتي المركز 11، وتتبقى له مباراة. وقال غوارديولا إن الجماهير تنتظر "سباقا مفتوحا على اللقب" هذا الموسم نتيجة ظروف كورونا، بعد سيطرة ليفربول والسيتي في آخر موسمين.

وختم "يبدو أن النتائج غير متوقعة، لكن هذا هو الوضع على مستوى العالم وليس هنا فقط.. قبل أن أصل إلى هنا كان تاريخ الدوري الإنجليزي يتحدث عن نفسه، وهي المسابقة الأكثر انفتاحا في العالم، وستعود إلى طبيعتها هذا الموسم".