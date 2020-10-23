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الدوري الأوروبي.. توتنهام يتصدر المجموعة العاشرة وميلان يهزم سيلتك بأسكتلندا

بيل (يسار) يهنئ مورا بتسجيله الهدف الأول لتوتنهام (رويترز)
بيل (يسار) يهنئ مورا بتسجيله الهدف الأول لتوتنهام (رويترز)
22/10/2020

استهل توتنهام الإنجليزي وميلان الإيطالي مشوارهما بدور المجموعات في الدوري الأوروبي لكرة القدم بانتصارين ثمينين يوم الأربعاء.

ففي المجموعة العاشرة لم يجد توتنهام صعوبة في الفوز بملعبه على لاسك لينز النمساوي 3-صفر، ليتصدر المجموعة بفارق الأهداف عن رويال أنتفيرب البلجيكي الذي فاز الأربعاء أيضا 2-1 على لودوغوريتس رازغراد البلغاري.

وشارك النجم الويلزي غاريث بيل في المباراة التي سجل أهدافها لوكاس مورا وأندريس أندرادي بالخطأ في مرماه وهيونغ مين سون في الدقائق 18 و27 و84.

وفي المجموعة الثامنة عاد ميلان بفوز ثمين 3-1 من ملعب سيلتك الأسكتلندي ليحتل المركز الثاني في المجموعة، خلف ليل الذي فاز 4-1 على سبارتا براغ التشيكي بملعبه.

سجل أهداف ميلان رادي كرونيتش وإبراهيم دياز وينس بيتر هاوغه على التوالي في الدقائق 14 و42 و90، في حين سجل هدف سيلتك محمد اليونسي في الدقيقة 76.

المصدر : الجزيرة

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