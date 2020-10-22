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وصفته بالبائع المتجول الأسود.. صحيفة إسبانية تعتذر لأنسو فاتي وبرشلونة يقاضيها

فاتي (يسار) يحتفل بهدفه في مرمى فياريال بالليغا (رويترز)
فاتي (يسار) يحتفل بهدفه في مرمى فياريال بالليغا (رويترز)
22/10/2020

تقدمت صحيفة "إيه بي سي" (ABC) الإسبانية باعتذار إلى أنسو فاتي نجم برشلونة بعدما وصف تقرير المباراة سرعته الهائلة بأنه أشبه "ببائع متجول أسود يفر من الشرطة".

وقدم اللاعب البالغ عمره 17 عاما عرضا رائعا في فوز برشلونة 5-1 على فرنسفاروش المجري في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء، وسجل هدفا.

لكن بعد الانتصار جاء الوصف المثير للجدل للصحيفة للاعب منتخب إسبانيا المولود في غينيا بيساو.

وتقدم كاتب التقرير سالفادور سوستريس بالاعتذار على موقع الصحيفة على الإنترنت صباح اليوم الخميس، في وقت ذكرت فيه تقارير محلية أن برشلونة ينوي رفع دعوى قضائية.

وقال الكاتب "في محاولة مني للتركيز على جمال تحرك أنسو ومستواه العالي كلاعب شاب، بعض التعبيرات تم وصفها بأنها عنصرية".

وأضاف "هذا لا يمكن أن يكون غرضي أو آرائي التي تشيد دائما باللاعب، كما هي الحال دائما في تقاريري للمباريات منذ ظهوره الأول. أتقدم باعتذار شديد بسبب سوء الفهم ولكل من انزعج".

ولاقى فاتي الدعم من الكثيرين على مواقع التواصل الاجتماعي، وقال أنطوان غريزمان مهاجم برشلونة "أنسو فتى استثنائي يستحق الاحترام مثل أي إنسان آخر. لا للعنصرية ولا للأخلاق السيئة".

وأعاد مهاجم إنجلترا وبرشلونة السابق جاري لينيكر نشر رسالة غريزمان، وقال إن هذا التقرير يبدو وكأنه "أعادنا للخلف 50 عاما".

المصدر : رويترز

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