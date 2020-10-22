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زيدان يتحمل مسؤولية خسائر ريال مدريد.. الفوز على برشلونة أو مصير لوبيتيغي

زيدان (يمين) لم ينجح في إيقاف خطورة شاختار الذي يمر أحد لاعبيه من أمام ميندي (يسار) (رويترز)
زيدان (يمين) لم ينجح في إيقاف خطورة شاختار الذي يمر أحد لاعبيه من أمام ميندي (يسار) (رويترز)
22/10/2020

بعد الهزيمة المفاجئة على يد قادش المغمور ثم الخسارة 3-2 أمام شاختار دونيتسك الأوكراني في دوري أبطال أوروبا، يحتاج ريال مدريد لتصحيح مساره يوم السبت في مباراة كلاسيكو الدوري الإسباني لكرة القدم أمام غريمه التاريخي برشلونة.

ولم يظهر الريال تحت قيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان بالشكل المأمول في الموسم الحالي، رغم نتائجه الجيدة في البداية والتي تدهورت بمرور الوقت.

وفاز قادش الصاعد حديثا إلى دوري الأضواء، بهدف يوم السبت الماضي على ملعب ريال مدريد وكان بمقدوره تسجيل المزيد من الأهداف، قبل أن يعمق شاختار جراح النادي الملكي في عقر داره، حيث أنهى الشوط الأول متقدما بثلاثة أهداف دون رد قبل أن يرد الفريق الإسباني بهدفين في الشوط الثاني من المباراة الأولى له في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وسجل لوكا مودريتش وفينيسيوس جونيور هدفي الريال، لكن ذلك لم يكن كافيا لإنقاذ الفريق من هزيمة موجعة قبل أيام من الكلاسيكو.

ريال مدريد صاحب المركز الثالث واجه برشلونة على ملعب كامب نو عام 2018، وتعرض لهزيمة كاسحة 5-1 تسببت في إقالة المدرب جولين لوبيتيغي.

وفي الوقت الذي نال فيه زيدان قدرا أكبر من الاحترام في النادي الملكي وسينال الصبر عليه أكثر من أي مدرب سابق من أجل تصحيح مسار الفريق، ستدفع الهزيمة في مواجهة الكلاسيكو المقبلة النادي إلى دوامة من الأزمات.

وقال زيدان عقب مباراة شاختار "أنا المسؤول، الشوط الأول كان سلبيا لفريقي، لذا فهو أمر لم أقم به على النحو الأكمل، أنا المدرب وعلي أن أجد الحلول".

وأضاف "عانينا بعض الشيء على كافة الأصعدة، ولكن فوق كل شيء على مستوى الثقة، وهي الشيء الأكثر أهمية".

وأوضح "الشيء المهم بالنسبة لنا الآن هو التحلي بالهدوء، كانت ليلة سيئة، علينا تحسين الأمور".

برشلونة بدوره تعرّض لأول هزيمة تحت قيادة مدربه الهولندي رونالد كومان عبر الخسارة بهدف دون رد أمام خيتافي، لكن الفريق صحّح مساره واكتسح فرينكفاروش المجري 5-1 في دوري أبطال أوروبا أمس الأول الثلاثاء.

وسجل البرازيلي فيليب كوتينيو هدفا في تلك المباراة ليواصل تطوره الملفت مع برشلونة بعد نهاية فترة إعارته مع بايرن ميونخ الألماني.

ولعب كوتينيو تحت رأس الحربة في الوقت الذي قام فيه الأرجنتيني ليونيل ميسي بدور المهاجم الوهمي، لكنه حتى الآن لم يسجل سوى هدفين من ضربتي جزاء خلال 5 مباريات خاضها مع برشلونة هذا الموسم.

لكن كومان لا يشعر بالقلق على الأسطورة ميسي قبل أول مواجهة كلاسيكو يخوضها وهو على رأس الجهاز الفني لبرشلونة.

وقال كومان "إذا لعب بالطريقة نفسها التي قدمها (أمام فرينكفاروش) لن يكون لدي أي شكوى بشأن ليو".

وتابع "إنه يعمل بكل جدية، سجل من ضربة جزاء، إذا لم يسجل ومنحنا تمريرتين حاسمتين أو ثلاثا، فإننا لا يمكن أن نطلب منه المزيد".

وأكد "لدينا لاعبون يظهرون بشكل جيد في الخط الأمامي، وهذا أفضل شيء بالنسبة للمدرب، أعتقد أننا أظهرنا أن لدينا لاعبين على قدر كبير من الكفاءة في الهجوم".

ويفتقد برشلونة جهود حارسه الألماني مارك أندري تير شتيغن في ظل استمرار تعافيه من جراحة في الركبة، وكذلك يغيب جوردي ألبا وصامويل أومتيتي.

كما يفتقد الريال العديد من لاعبيه، وفي مقدمتهم داني كارفاخال ومارتين أوديغارد وإدين هازارد، كما غاب سيرجيو راموس عن مواجهة شاختار لكنه قد يلحق بالكلاسيكو.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية

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